Formazione in servizio incentivata, avvio il 28 agosto 2024 sulla piattaforma Scuola Futura

Formazione in servizio incentivata, avvio il 28 agosto 2024 sulla piattaforma Scuola...

Indire ha comunicato che il percorso di formazione in servizio incentivata per l’anno scolastico 2023-2024 (ID: 272091) sulla piattaforma Scuola Futura sarà accessibile ai docenti iscritti entro il 23 agosto scorso e aventi diritto, ai sensi della nota Ministeriale 116995/24, a partire da mercoledì 28 agosto 2024.

La validazione delle candidature alla formazione avverrà automaticamente a partire da tale data.

Destinatari

Il percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua è destinato per l’anno scolastico 2023-2024 ai docenti che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni didattiche.

La formazione è su base volontaria ed è rivolta ai docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

Le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento.

In prima applicazione, il percorso è erogato online e in modalità asincrona per l’intera durata, cioè dal 28 agosto al 30 settembre 2024.

I docenti figure di sistema che hanno effettuato l’iscrizione riceveranno conferma scritta al momento dell’avvio delle attività formative.

Durata

Il percorso formativo ha la durata di 30 ore sia per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.