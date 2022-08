Forza Italia sull’istruzione

Più libertà di scelta per le famiglie nell’offerta educativa e sanitaria.

Incentivazione della competizione pubblico-privato a parità di standard.

Abolizione di anomalie e storture della legge impropriamente detta “Buona scuola”.

Piano di edilizia scolastica.

Centralità del rapporto docente-studente nel processo formativo.

Sostegno all’aggiornamento e meritocrazia.

Azzeramento progressivo del precariato.

Rilancio dell’Università italiana per farla tornare piattaforma primaria della formazione.

Questo il programma di Forza Italia sulla scuola, il cui punto qualificante, come anche Andrea Gavosto sottolinea, è “la libertà di scelta delle famiglie, che presuppone un maggior sostegno alle scuole paritarie”.

Tuttavia, fa sempre notare il presidente della Fondazione Agnelli in un articolo su LaVoce.info: “La proposta di Forza Italia sembra richiamare direttamente la tesi del rimborso agli istituti paritari attraverso il ‘buono scuola’: si tratta però di una posizione difficilmente accettabile da gran parte del mondo della scuola. Per spostare la discussione su un piano non ideologico, occorrerebbe capire se le scuole non statali svolgono davvero un servizio pubblico, sostituendosi a quelle statali quando queste non sono in grado di soddisfare la domanda delle famiglie, perché non esistono in quel luogo o perché non hanno abbastanza docenti o spazi: in questo caso il rimborso dei costi e di un mark up sarebbe giustificato, a condizione che le famiglie non debbano pagare rette.

“Nel complesso, a eccezione dei nidi e della scuola dell’infanzia, per cui il Pnrr ha comunque previsto ingenti investimenti pubblici, la quota di allievi che si rivolge al sistema non statale appare dunque contenuta e non sembra rivelare seri vincoli di offerta, tenuto conto anche del rapido calo della popolazione scolastica nel prossimo decennio (circa un milione in meno di studenti)”.