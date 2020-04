G Suite for Education e WeSchool per fare didattica a distanza

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.

Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione.

Per rispondere all’appello del Ministero dell’Istruzione a seguito dell’emergenza Covid-19, Google, Tim e WeSchool insieme aiuteranno tutte le scuole italiane a proseguire l’attività didattica grazie agli strumenti digitali.

Google propone alle scuole la G Suite for Education attraverso la quale gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza con i loro studenti, organizzare i compiti, migliorare la collaborazione e promuovere una comunicazione più efficiente, inclusa la possibilità di seguire videolezioni a distanza. Tim in collaborazione con WeSchool, attraverso un help desk online, fornirà un supporto sia tecnico, sia didattico a tutti i professori, studenti e genitori che hanno bisogno di aiuto per attivare e utilizzare gli strumenti di Google.

WeSchool è invece la piattaforma di classe digitale con tecnologie di Tim che permette ai docenti, da computer o app, di portare la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, verifiche e test; tutto questo integrando Google Drive e Google Docs.

Si ricorda che WeSchool contiene anche 7000 lezioni, in formato video o testuale. Chiunque può assistere alle lezioni gratis, in streaming, in qualsiasi momento, gratis, su diverse materie: storia, filosofia, scienze, lingue, musica, letteratura e arti & tecniche. Su WeSchool si può trovare (sempre gratis) anche Encyclomedia, una voluminosa enciclopedia multimediale ideata da Umberto Eco.