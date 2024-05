GaE e GPS infanzia e primaria, per le graduatorie di Istituto le limitazioni disposte per le GaE non vengono applicate per le fasce delle GPS

Le graduatorie di circolo e di Istituto per le supplenze sono suddivise in tre fasce, la prima fascia è riservata a coloro che sono abilitati e sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, la seconda fascia è destinata agli abilitati che stanno in prima fascia GPS, la terza fascia è riservata agli aspiranti non abilitati e inseriti in seconda fascia GPS. Per quanto riguarda l’infanzia e la primaria c’è una curiosità che il MIM dovrebbe spiegare e semmai modificare.

Prima fascia di Istituto infanzia e primaria

Come abbiamo detto la prima fascia di Istituto di infanzia e primaria è riservata a tutti coloro che sono inseriti in GAE “AAAA e EEEE”. A tal proposito è utile ricordare che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024, nel periodo compreso tra il 29 aprile 2024 (h. 12,00) e il 13 maggio 2024 (h. 23,59), sono state aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione della procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente. In modo particolare è importante sapere che gli aspiranti a supplenza hanno potuto presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

In buona sostanza per le graduatorie di istituto di prima fascia AAAA e EEEE, ogni singolo aspirante ha potuto scegliere fino ad un massimo di 10 istituzioni scolastiche, come specificato dalla nota del MIM n. 60623 del 29 aprile 2024.

Seconda fascia di Istituto primaria e infanzia

Per quanto riguarda invece la costituzione delle graduatorie di Istituto di di seconda fascia AAAA e EEEE, costituita dagli aspiranti di prima fascia GPS AAAA e EEEE, la normativa di riferimento è l’OM 88 del 16 maggio 2024. Ai sensi dell’art.11, comma 4 dell’OM 88/2024, è stabilito che i soggetti che chiedono l’iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all’articolo 2 comma 5, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Norme diverse per fasce diverse

In buona sostanza gli aspiranti inseriti in GAE avrebbero la possibilità di scegliere la metà delle scuole che invece possono scegliere gli aspiranti inseriti in GPS. Chi sta in prima fascia di Istituto per le supplenze brevi per le classi di concorso di infanzia e primaria ha meno scuole da inserire rispetto a coloro che stanno nella seconda fascia di Istituto che invece potrebbe indicare un numero di scuole pari a 20 istituzioni.