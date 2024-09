Gemellaggio tra scuole: un ponte verso il mondo, con il supporto delle tecnologie digitali

I gemellaggi tra scuole rappresentano un’interessante opportunità per studenti e insegnanti di uscire fuori dagli stretti margini del territorio e di entrare in contatto con altre scuole dello stesso paese o di paesi diversi e di conoscere dal vivo differenti culture e modalità di studio e di apprendimento.

I gemellaggi offrono l’opportunità di rendere gli studenti cittadini del mondo, più consapevoli delle sfide globali e pronti a collaborare per un futuro migliore all’insegna della pace e della cooperazione, perché favoriscono la tolleranza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità. Ma rappresentano anche un volano per lo sviluppo delle competenze linguistiche perché promuovono l’apprendimento delle lingue straniere in modo coinvolgente e autentico e sono una bella occasione per realizzare progetti interdisciplinari, stimolando la creatività e l’innovazione didattica.

Oggi, grazie al supporto delle tecnologie digitali è possibile realizzare una proficua comunicazione a distanza e realizzare progetti collaborativi, sviluppando così le competenze digitali degli studenti.

L’Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania, nella prospettiva di una crescente internazionalizzazione della scuola, con l’obiettivo di scambiare esperienze e progettare insieme attività e scambi culturali, ha concordato un gemellaggio con il South and City College di Birmingham.

La cerimonia di gemellaggio, in occasione della quale verrà sottoscritto il documento ufficiale che sancisce il vincolo tra i due Enti, avrà luogo il prossimo 28 settembre presso l’Istituto Polivalente Valdisavoia alla presenza del Principal del College, del Direttore dell’International Office di Birmingham, del Gestore e della Coordinatrice delle attività didattiche dell’Istituto italiano, di dirigenti, docenti, studenti, genitori e rappresentati del mondo del lavoro.