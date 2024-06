Gender reveal in classe, una docente in dolce attesa condivide con gli studenti il momento della scoperta – VIDEO

Gender reveal in classe, una docente in dolce attesa condivide con gli...

Una torta al cioccolato, una classe piena di studenti e una docente in dolce attesa: sono questi i protagonisti dell’ultimo giorno di scuola di un liceo scientifico in un video condiviso sui social.

In questi giorni è suonata l’ultima campanella dell’anno scolastico per molti studenti e tantissimi sono stati i modi per celebrare la fine di un pezzo di storia. Ad attirare la nostra attenzione, però, un video sui generis: un gender reveal organizzato dagli studenti per fare la sorpresa alla loro docente che è in dolce attesa.

Dalle immagini e dai commenti del video, che ha raggiunto più di 3 milioni di visualizzazioni, si percepisce la gioia e l’affetto che gli studenti nutrono per l’insegnante, tanto da voler condividere insieme un momento così intimo.

La docente, particolarmente emozionata, scopre insieme ai colleghi e agli studenti il sesso della nuova vita in arrivo con una torta fai da te, ideata dagli studenti.

Sarà lui o sarà lei? Al video il taglio della torta.

Tantissimi sono stati i commenti al video, la maggior parte positivi per l’evento condiviso. Studenti e studentesse hanno commento di essersi emozionati per il rapporto così bello creato con la docente tanto da voler fare questa sorpresa: “Piango all’infinito. Quanto avrei desiderato una professoressa che si fa amare così dai suoi ragazzi”; Avrà un cuore così immenso per meritare tutto ciò, che meraviglia”; “Con questi video mi state facendo piangere come una fontana. Siete bellissimi e il mondo è vostro! Auguri ragazzi, siate migliori di chi vi ha preceduti”.