I genitori di Blanco all’attacco, parla il papà: “Iniziativa contro mio figlio mai intrapresa prima, creato un precedente”

Dopo Paola Lazzari, mamma del cantante Blanco, a commentare ciò che ha “combinato” l’interprete de L’Isola delle Rose, il 20enne Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, è adesso il padre, Giovanni, come riporta Il Mattino. Le dichiarazioni di papà Fabbriconi sono in linea con quella della Lazzari.

Entrambi i genitori di Blanco sono convinti che il putiferio che si è scatenato attorno a loro figlio, e soprattutto il fatto che sia addirittura al momento indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento dopo aver distrutto la scenografia allestita sul palco di Sanremo 2023 composta da rose, sia davvero qualcosa di esagerato.

“Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente e si rischia che al Festival di Sanremo non ci voglia andare proprio più nessuno…”, queste le parole polemiche del signor Fabbriconi.

“Prima di valutare che cosa fare, deve entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che gli è stato contestato. Noi stessi in famiglia non vediamo l’ora di leggere quelle carte. Vogliamo avere un’idea esatta di quello che è successo e di quello che è contestato a nostro figlio. Soltanto in seguito ci potremo esprimere e lo faremo in un comunicato stampa”, ha annunciato il padre di Blanco, che molti docenti hanno bollato come un cattivo esempio per i più giovani.

Nel frattempo quest’ultimo, dopo essersi scusato il giorno dopo i fatti incriminati su Instagram, non ha mai proferito parola pubblicamente sull’accaduto.

Le parole della mamma di Blanco

La madre del 20enne, Paola Lazzari, si è sentita di intervenire in difesa del figlio, evidentemente stanca delle speculazioni e dell’accanimento mediatico. Lo ha fatto nel corso della puntata di venerdì 17 febbraio del programma tv di Rai1 La Vita in Diretta.

“Trovo fuori luogo questa cosa, veramente. Penso ci siano problemi più importanti da affrontare. Essendo un ragazzo di vent’anni come tutti, per carità, ha le sue pecche, però arrivare a questo vuol dire comunque distruggere una persona psicologicamente. Penso che siamo arrivati veramente all’estremo delle cose”.

“Mio figlio mi ha parlato del fatto. Come può prenderla un ragazzo accusato di una cosa del genere? Che non era assolutamente nelle sue intenzioni, che si è già scusato. Era già tutto concordato, quindi. Credo sia pesante attaccarsi a queste cose. Noi comunque non abbiamo ricevuto ancora niente a dire il vero. Anche questo sarà da capire. Poi che la performance di mio figlio non sia piaciuta o non sia riuscita bene è un altro paio di maniche. Sono d’accordo, si può non piacere. Non è riuscito a fare quello che voleva, non è piaciuto neanche a me”, ha detto.