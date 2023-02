Blanco indagato per danneggiamento dopo i calci alle rose della scenografia del palco di Sanremo 2023

La procura di Imperia ha deciso di indagare il cantante Blanco con l’accusa di danneggiamento dopo quanto avvenuto al teatro Ariston lo scorso 7 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Qui, il fatto è celebre, il vincitore di Sanremo 2022 ha preso a calci le rose presenti sul palco nel corso della sua (mancata) esibizione con il nuovo singolo L’Isola delle Rose. Lo riportano l’Ansa e RaiNews.

La Procura di Imperia “ha accolto in pieno l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento”. Lo rende noto l’associazione dei consumatori, che all’indomani dei fatti aveva depositato un formale esposto alla magistratura di Imperia.

Il silenzio di Blanco

Il cantante ventenne si era giustificato dicendo, al conduttore Amadeus, di aver agito con così tanta furia in quanto vittima di un problema tecnico durante la performance e di averlo fatto “per divertirsi”, per poi scusarsi il giorno dopo su Instagram, e successivamente ripiombare nel silenzio, sommerso da critiche.

In molti hanno trovato la scena messa in piedi da Blanco “di cattivissimo gusto”, bollandolo come un pessimo esempio per i giovani, che a volte di fronte alle difficoltà si sfogano con rabbia e violenza. Il caso è stato trattato dai principali media e anche dalla comica Luciana Littizzetto, che ha attenzionato il punto di vista dell’educazione immedesimandosi nella mamma del cantante.

C’è anche chi, però, crede che sia stato tutto organizzato. La Rai e la direzione del Festival dovranno quindi chiarire se la responsabilità sia unicamente del cantante o meno.