Paola Lazzari, mamma di Blanco, lo difende: “L’indagine può distruggerlo, è fuori luogo. Ci sono cose più importanti”

Si continua a parlare della sfuriata di Blanco, il cantante 20enne vincitore di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood che nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023, a cui ha partecipato in qualità di ospite, si è reso protagonista di un momento memorabile: com’è noto l’interprete di L’Isola delle Rose ha sfasciato per vari minuti a calci la scenografia composta proprio da rose sul palco.

Blanco è stato bollato da più parti, soprattutto da molti docenti ed educatori, come un cattivo esempio, un modello da non seguire, un simbolo del disagio dei membri della Generazione Z. Qualche giorno fa è giunta anche la notizia relativa all’accusa, nei confronti del cantante, di danneggiamento, accusa per cui teoricamente rischia l’arresto.

Le parole della mamma di Blanco

A questo punto la madre del 20enne, Paola Lazzari, si è sentita di intervenire in difesa del figlio, evidentemente stanca delle speculazioni e dell’accanimento mediatico. Lo ha fatto nel corso della puntata di venerdì 17 febbraio del programma tv di Rai1 La Vita in Diretta.

“Trovo fuori luogo questa cosa, veramente. Penso ci siano problemi più importanti da affrontare. Essendo un ragazzo di vent’anni come tutti, per carità, ha le sue pecche, però arrivare a questo vuol dire comunque distruggere una persona psicologicamente. Penso che siamo arrivati veramente all’estremo delle cose”.

“Mio figlio mi ha parlato del fatto. Come può prenderla un ragazzo accusato di una cosa del genere? Che non era assolutamente nelle sue intenzioni, che si è già scusato. Era già tutto concordato, quindi. Credo sia pesante attaccarsi a queste cose. Noi comunque non abbiamo ricevuto ancora niente a dire il vero. Anche questo sarà da capire. Poi che la performance di mio figlio non sia piaciuta o non sia riuscita bene è un altro paio di maniche. Sono d’accordo, si può non piacere. Non è riuscito a fare quello che voleva, non è piaciuto neanche a me”, ha detto.

Quanta responsabilità hanno i genitori in questi casi?

Luciana Littizzetto ha pronunciato parole di solidarietà rivolte alla madre di Blanco, con il suo solito taglio ironico e sarcastico, come riporta Leggo.it. “Cara signora Blanco, lasci che le dia del tu e la chiami Blanca. Genitrice dell’idolo delle teenager italiane e creatrice del premiato ormonificio nazionale che, martedì sera, eri seduta all’Ariston e quando è entrato tuo figlio hai pensato: ‘Dai figlio mio, dai che fra due minuti è tutto finito, mi raccomando spacca tutto tesoro’”.

“Come ti sarai sentita? Io lo so come ti sarai sentita. Il cuore che non batte, il fiato che non esce. Siamo in tante mamme e anche papà a saperlo: ti sei sentita mortificata, colpevole al posto suo. Ti sarai chiesta ‘l’avrò educato male? Ho messo troppo pochi fiori in casa?’. lo so cosa avrai pensato ‘ma Tananai guarda anche lui è fulminato ma guarda come si controlla bene’. Perché sempre il mio deve fare il p***a? Distruggendo il lavoro di tante persone per bene? Con tutti che ti dicono ‘dai ha 20 anni, dovrebbe essere maturo’. Se vabbè, in Italia l’adolescenza dei ragazzi dura fino ai 50 anni. Ma quando crescerà?”, ha continuato a leggere la comica, empatizzando con la madre.

Ed ecco una frase che forse vuole essere anche un rimprovero bonario verso il giovane cantante: “Stai tranquilla, sappi che ce ne sono tanti figli Blanchi, tu hai tutta la mia solidarietà. Lui sa che ti ha fatta piangere. Ma immagino che si farà perdonare perché poi questi figli schiodati sanno sempre trovare la via del cuore”, ha concluso.