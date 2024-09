Genitori fuori dalle scuole: è una idea inaccettabile, lontana dalla Carta costituzionale

Sorprende l’appello a cacciare via i genitori dalla scuola: un appello irricevibile che parte da un presupposto statalista, così distante dalla carta costituzionale che non possiamo accettare.

La corresponsabilità educativa tra docenti e genitori rappresenta la vera chiave di volta per rispondere a questa emergenza educativa così evidente così pressante e così necessaria per il bene dei nostri figli.

Attenzione alla gratuita criminalizzazione dei genitori, da tempo in difficoltà economiche per un fisco discriminatorio che tassa le spese destinate a crescere i minori, ci spiace che per circoscritti episodi di alcuni genitori vengano presi a pretesto dimenticando totalmente i milioni di genitori pienamente responsabili ed educati nel rapporto con il sistema scolastico

Urgono attività di formazione rivolte ai genitori e rinnovare il patto di corresponsabilità educativa perché l’educazione delle nuove generazioni serve sempre di più un villaggio, dove tutti: genitori docenti educatori allenatori, etc facciano la loro parte nel rispetto dei ruoli e delle funzioni.

Antonio Affinita (direttore generale Moige, movimento italiano genitori)