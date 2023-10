Gestione contabile PON 2014/2020, sollecito per il caricamento delle fatture e dei modelli CERT [NOTA]

Gestione contabile PON 2014/2020, sollecito per il caricamento delle fatture e dei...

Con riferimento ai progetti finanziati con il Programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, che prevedono l’acquisto di forniture e in considerazione dell’imminente chiusura della

programmazione, il Ministero raccomanda di caricare il prima possibile le fatture sul sistema informativo SIF. La stessa raccomandazione riguarda tutti gli altri documenti di spesa (spese generali) nonché, quando le fatture siano state pagate, i modelli CERT.

Si tratta di un’operazione importante, senza la quale non sarà possibile per le scuole ricevere le risorse finanziarie occorrenti a pagare le fatture. Quando siano state pagate, occorrerà, poi, caricare appena possibile i modelli CERT, sempre sul sistema SIF.

Il Ministero ribadisce inoltre che le fatture non pagate entro il 31 dicembre 2023 non saranno rimborsate dall’Unione europea in nessuna circostanza, qualsiasi sia la ragione.

LA NOTA