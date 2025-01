Giornata del Rispetto 20 gennaio, Valditara: “Una scuola costituzionale valorizza la dignità di ogni essere umano”

Oggi, 20 gennaio 2025, si celebra per la prima volta la Giornata del Rispetto istituita per sensibilizzare contro ogni forma di bullismo e discriminazione, in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane che nel 2020 fu ucciso per aver difeso un amico in difficoltà.

La Giornata è stata istituita l’anno scorso dalla legge 17 maggio 2024 n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il messaggio di Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato un post su X in occasione della Giornata: “Questa ricorrenza ci ricorda che una scuola costituzionale educa al rispetto verso ogni persona valorizzando la dignità di ogni essere umano. Le nuove Linee Guida per l’Educazione Civica pongono al centro questi valori per formare cittadini consapevoli e responsabili”.

Giornata del Rispetto, Valditara: “Prevenire e contrastare ogni forma di violenza”

Il ministro Valditara ha inviato venerdì una nota alle scuole in merito:

“Questa ‘Giornata’ intende rappresentare l’occasione per ciascuna comunità scolastica di porre in essere attività di riflessione e approfondimento in ordine alla più ampia tematica del rispetto, anche al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza psicologica e fisica connessa a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Una Scuola ‘costituzionale’, che pone la persona al centro della propria azione educativa, è d’altro canto una Scuola che educa al rispetto verso l’altro.

“La ‘Giornata del rispetto’ si pone pertanto in coerenza con i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento indicati nelle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ed è un’importante opportunità per realizzare nelle Istituzioni scolastiche azioni volte al contrasto di ogni forma di prevaricazione e di violenza per la formazione di studenti e cittadini consapevoli e responsabili, in grado di contribuire al più sano sviluppo della società civile. In considerazione del rilevante ruolo ricoperto dalla Scuola, quale luogo di affermazione della cultura e del valore del rispetto, le Istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e in attuazione di quanto previsto dalla legge, sono invitate a promuovere ogni possibile iniziativa sulle tematiche connesse alla ricorrenza”, ha concluso Valditara.

Legge bullismo, ecco cosa prevede