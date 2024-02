Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza, esperimenti e dimostrazioni dal vivo curate da ricercatrici catanesi: l’evento

In occasione della IX Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia (CSFNSM) in collaborazione con l’Università di Catania, l’INAF Osservatorio Astrofisico di Catania e l’INFN Sezione di Catania, organizzano l’evento Meet “LE” Researchers, per raccontare e soprattutto far vedere dal vivo cosa fanno le ricercatrici delle materie STEM a Catania.

Quando e dove si svolgerà l’evento

L’evento si svolgerà domenica 11 febbraio a Città della Scienza (via Simeto 23, Catania), dalle 10.30 alle 12.30.

Due ore in cui ci saranno esperimenti e dimostrazioni di biologia, chimica, fisica, geologia, intelligenza artificiale e tanto altro. Insieme ad un nutrito gruppo di ricercatrici catanesi osserverete la sabbia al microscopio, sadrà possibile scoprire come la chimica possa servire nella lotta contro il cancro, osserverete il Sole con un telescopio, farete un viaggio negli abissi a caccia di neutrini e, ancora, scoprirete come l’intelligenza artificiale permetta di riconoscere alimenti e rifiuti, come sia possibile osservare le particelle che provengono dal cosmo, come riconoscere le gemme, come la fisica vi possa aiutare a proteggere l’ambiente che ci circonda. Esperimenti e dimostrazioni tutti al femminile per conoscere il ruolo delle donne e delle ragazze nella scienza.



L’evento ha ottenuto il logo ufficiale dell’International Day Of Women And Girls In Science patrocinata dall’Unesco e promossa dalla Royal Academy of Science International Trust (RASIT). L’ingresso è libero.

Il programma dell’evento

Qui di seguito il programma dettagliato:



Accoglienza a cura di Letizia Giuffrida (CSFNSM)

– Forze della Natura a cura di Alice Barbon (CSFNSM e DFA UNICT)

– Esplorazioni nell’Elaborazione delle Immagini con l’Intelligenza Artificiale a cura di Alessia Rondinella e Georgia Fargetta (DMI UNICT)

– KM3NeT: il gigante degli abissi a cura di Giovanna Ferrara (DFA UNICT)

– Il mare al microscopio a cura di Gemma Donato e Rossana Sanfilippo (DSBGA UNICT)

– La chimica analitica come problem-solving a cura di Valentina Greco (DSC UNICT)

– La chimica a colori dei metalli per la lotta contro il cancro a cura di Valentina Oliveri (DSC UNICT)

– Le nuove frontiere dei materiali green nel restauro e nella edilizia: dalla ricerca all’industria a cura di Germana Barone, Maria Cristina Caggiani e Roberta Occhipinti (DSBGA UNICT)

– Le particelle più veloci dell’Universo a cura di Mariangela Bondi, Elena Geraci, Nelly Puglia e Alessia Tricomi (CSFNSM, DFA UNICT e INFN CT)

– Nanostrutture per la fotonica e l’optoelettronica a cura di Maria Josè Lo Faro (DFA UNICT)

– Osservare le particelle dal cosmo a cura di Mariangela Bondi, Elena Geraci, Nelly Puglia e Alessia Tricomi (CSFNSM, DFA UNICT e INFN CT)

– Osserviamo il Sole: il campo magnetico che gioca con il plasma a cura di Lidia Contarino, Isabella Pagano e Daniela Sicilia (INAF OACT)

– Rivelatori al servizio dell’ambiente a cura di Elena Geraci, Nelly Puglia e Alessia Tricomi (CSFNSM e DFA UNICT)

– Viaggio nel mondo delle gemme: dal micro al macro a cura di Germana Barone, Maria Cristina Caggiani e Roberta Occhipinti (DSBGA UNICT)

LEGGI LA LOCANDINA