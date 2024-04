Giornata mondiale autismo, Frassinetti: “scuola in prima linea con didattica continuativa e personalizzata”. Montecitorio si illumina di blu

Si celebra oggi, 2 aprile, la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Queste le parole della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti:

“In un contesto dove l’incidenza delle diagnosi di autismo è in crescita, la scuola si conferma in prima linea, agente di trasformazione capace di fare la differenza e principale luogo di inclusione e realizzazione del successo formativo di ognuno. Con una didattica continuativa e personalizzata i bambini e i ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico possono acquisire abilità funzionali e competenze sociali significative e necessarie per promuovere un progetto di vita impostato sulla maggiore autonomia possibile. Un’ attenzione particolare va riservata alla partecipazione delle famiglie alle scelte e alle decisioni scolastiche, favorendo e potenziando momenti istituzionali di confronto come l’attività dell’Osservatorio per l’inclusione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

Montecitorio si illumina di blu

La Camera aderisce alla “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata con il colore blu dalle ore 20 di martedì 2 aprile all’una di mercoledì 3.