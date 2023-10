Giornata mondiale degli insegnanti, Fracassi (Flc-Cgil): “Celebrare i docenti nei fatti e non solo a parole”

Oggi, 5 ottobre, come abbiamo più volte ricordato, è la Giornata mondiale degli insegnanti. A dire la sua, come ha fatto Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola Rua, e Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola, è stata la segretaria generale Flc-Cgil Gianna Fracassi.

Ecco le parole della sindacalista: “La Giornata mondiale degli insegnanti è una ricorrenza importante perché ci ricorda ogni anno il ruolo fondamentale di questa professione che contribuisce a creare il futuro della società, formando cittadini critici e consapevoli. Ma, affinchè il 5 ottobre non sia solo una ricorrenza formale bisogna nei fatti valorizzare il lavoro delle docenti e dei docenti”.

Stipendi docenti italiani tra i più bassi

Immancabile un cenno alle condizioni retributive degli insegnanti: “Gli stipendi dei docenti italiani restano fra i più bassi non solo rispetto ai colleghi europei, ma anche rispetto ai lavoratori del pubblico impiego italiano a parità di titolo di studio. Rinnovare il contratto 2022/2024 velocemente stanziando risorse adeguate sarebbe un modo per rispondere alle attese di queste lavoratrici e di questi lavoratori che dobbiamo ‘celebrare’ nei fatti e non solo a parole”.