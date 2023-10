Giornata mondiale degli insegnanti, Barbacci (Cisl Scuola): “Impegno costante per migliorare le condizioni stipendiali”

Oggi, 5 ottobre, come abbiamo più volte ricordato, è la Giornata mondiale degli insegnanti. A dire la sua, come ha fatto Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola Rua, è stata, nel corso del format video “Facciamo il punto”, la segretaria generale Cisl Scuola Ivana Barbacci.

Ecco le parole della sindacalista: “Ho sempre pensato che essere insegnante rappresenti un’opportunità senza pari di guardare al futuro. Un’occasione per lasciare un’impronta nella vita delle persone, perché questa professione, per sua natura, contribuisce a costruire una prospettiva e allo stesso tempo fa scaturire soddisfazione personale”.

“In tutto il mondo si è a corto di insegnanti”

E, sul problema della penuria dei docenti: “Eppure in tutto il mondo si è a corto di insegnanti, lo ricorda l’Unesco con una mostra fotografica ideata per celebrare la dedizione, la passione e l’impegno con cui chi lavora nella scuola talvolta in condizioni avverse, si sforza di dare una nuova forma e rinnovati contenuti ai programmi. In Italia mancano i docenti di discipline Stem e di sostegno. Per noi della Cisl Scuola rafforzare il prestigio sociale anche migliorando le condizioni stipendiali degli insegnanti è un impegno costante e quotidiano. Il rinnovo del contratto è stato un passo importante in questa direzione, una tappa di un percorso che prosegue”.

“Il nostro obiettivo non si esaurisce con il contratto 2019/2021, stiamo già lavorando al successivo. Oggi è il giorno di ringraziare gli insegnanti per la cura e l’amore con cui ogni giorno costruiscono il futuro”, ha concluso.