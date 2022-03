Giornata mondiale del sonno 2022, l’evento on-line del 18 marzo – LOCANDINA

Il 18 marzo sarà il World Sleep Day – giornata mondiale del sonno 2022. Per l’occasione, Assirem, Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno, da sempre impegnata nella promozione di una corretta educazione al sonno, sarà protagonista di un evento on-line specificamente dedicato alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza del riposo per la salute fisica e mentale. Una giornata non stop che vedrà alternarsi esperti di diversi settori, e che vuole essere un appuntamento catalizzatore di buone pratiche, perché la stanchezza non si cura con il caffè, l’abuso di farmaci, le bibite energizzanti e l’alcol, si cura con il sonno. Un sonno di qualità.

Tra gli ospiti dell’iniziativa, anche La Tecnica della Scuola, con un focus sul sonno in relazione alla questione scolastica.

Il programma della giornata

Ore 10.00-11.00 | TALK INAUGURALE non stop live

Moderatori

Pierluigi Innnocenti, Fondatore e Past President Assirem

Marina Ricci, Giornalista

Interventi di saluto

Prof. Raffaele Ferri, Presidente Assirem

Prof.ssa Rita Capponi, Vicepresidente Assirem

Presentazione del progetto «Il sonno dei giovani»

Campagna di sensibilizzazione nelle scuole sull’importanza del sonno

Dott. Pierluigi Innocenti, Neurologo – Fondatore e Past President Assirem

Presentazione del Concorso Nazionale “Sonno… o son desto?”

D.ssa Maria Costanza Cipullo, Ministero dell’Istruzione

Programma di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del sonno in ambito scolastico

Dott.ssa Daniela Girgenti, La Tecnica della Scuola di Catania

Il sonno e la medicina del territorio

Dott. Enzo Nunnari, Medico di Medicina Generale – Consigliere Assirem

Ore 11.00-12.00 | INTERVISTE non stop live. Interviste a cura di Marina Ricci

Le apnee nel sonno nei bambini: quali conseguenze?

Prof.ssa Marzia Segù, Gnatologo e Odontoiatra Università degli Studi di Parma

Il sonno dei bambini

D.ssa Romina Moavero, Neuropsichiatra infantile – Ricercatore

Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù

Il sonno degli adolescenti

Prof. Oliviero Bruni, Neuropsichiatra infantile – Ordinario Sapienza Università di Roma – Consigliere Assirem

Ore 12.00-13.00 | SPAZIO SCUOLA non stop live

Presentazione del lavoro svolto dalle scuole nelle tre edizioni del Concorso «Sonno o… son desto» (2018- 2021)

Presentazione degli elaborati degli studenti

Collegamenti con le scuole

Sensibilizzazione: il concorso Sonno… o son desto?

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato in data 13 aprile 2018 tra Assirem e il Ministero dell’Istruzione, è stato indetto il Concorso Nazionale Sonno… o son desto, per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del sonno per lo sviluppo psicofisico dei bambini ed adolescenti, per la prevenzione delle patologie da deprivazione di sonno e per una migliore qualità della vita.

LA SCADENZA DEL CONCORSO è prorogata al 14 aprile 2022

Con il concorso si intende contribuire a divulgare, non solo tra gli studenti, ma anche tra i docenti e le famiglie una maggiore attenzione al sonno e ai corretti stili di vita atti a favorirlo.

Grazie al coinvolgimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di tutta Italia, attraverso la distribuzione di materiale informativo gratuito, ma anche mediante la presenza presso le scuole di psicologi e medici esperti in medicina del sonno, verranno promossi percorsi educativi che valorizzino l’importanza del sonno nel promuovere stili di vita adeguati a prevenire le patologie ad esso correlate.

Destinatari del concorso

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria, della secondaria di I e di II grado dell’intero territorio nazionale.

Tipologia degli elaborati

I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale o di gruppo inedito sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere, secondo le seguenti categorie:

Cat. A. Il videoclip dovrà avere una durata massima di 3 minuti in formato .mov, mpeg4, avi, wmv, flv, mp4.

Cat. B. Il racconto fotografico, composto da 3 ad un massimo di 5 scatti, dovrà essere presentato in formato jpg che abbia in sé un’idea di narrazione.

Cat. C. Disegni o Quadri realizzati con diverse tecniche.

Cat. D. Sculture realizzate con diversi materiali.

Per scaricare il bando di concorso, ricevere ulteriori informazioni e conoscere in dettaglio le modalità di partecipazione al Concorso Nazionale – Sonno o son desto VISITA IL SITO DEL MIUR AL SEGUENTE LINK

Scadenza: 14 aprile 2022

Per saperne di più, segui il corso di formazione gratuito.