Giornata Mondiale della Filosofia, il 16 novembre evento online per dirigenti scolastici e docenti

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, promuove anche per questo anno la celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia, rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori-ITS e dei Centri di Istruzione per gli Adulti CPIA.

L’evento si svolgerà online il 16 novembre, dalle ore 14 alle 18.

La Giornata di studi dal titolo Philosophy and Sustainability intende promuovere l’impegno della filosofia rispetto al tema della sostenibilità, al fine di garantire un presente e un futuro di pace e prosperità per il nostro pianeta e le persone che lo abitano attraverso la collaborazione e la condivisione di valori e principi universali.

L’incontro prevede il contributo di noti studiosi, per fornire ai partecipanti spunti di riflessione a livello teoretico, valoriale e civile, sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza planetaria, da tradurre nelle aule scolastiche in percorsi didattici innovativi all’interno della programmazione disciplinare della filosofia o dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre il 15 novembre 2023, attraverso la piattaforma SOFIA.