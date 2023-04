Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile. Gli eventi e le iniziative in tutto il mondo – DIRETTA 21/04 ore 10,30

Mancano pochi giorni all’edizione 2023 dell’Earth World Day, la Giornata mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale al mondo. Ancora una volta tantissime nazioni si mobiliteranno per salvaguardare il nostro pianeta. Saranno circa 193 i Paesi coinvolti e con essi circa un miliardo di persone.

Il principale evento in Italia sarà il Concerto per la Terra, il 22 aprile alla Nuvola di Fuksas a Roma. Tra gli ospiti anche il cantante Tommaso Paradiso. A Torino una serie di appuntamenti tutto il giorno, ai Giardini reali e alla Cavallerizza, conclusi anche qui da un concerto per la terra. “Un clima di cambiamento può fermare il cambiamento del clima” è il titolo dell’evento che vedrà Elisa come madrina. Prevista anche una challenge che ha fissato l’obiettivo di 10mila buone azioni per il pianeta in 17 giorni.

Ci sarà poi la “Grande Pulizia Globale”, la campagna per liberare l’ambiente dai rifiuti e dall’inquinamento da plastica, un’iniziativa giunta al quinto anno consecutivo, il più grande evento di volontariato coordinato al mondo con l’obiettivo di rimuovere milioni di rifiuti dai nostri spazi verdi, comunità urbane e corsi d’acqua.

A Londra, tra il 21 e il 24 aprile, davanti al palazzo di Westminster, ci sarà poi “The big one”, la manifestazione che conta di raggiungere i 100mila partecipanti, con oltre 70 associazioni che aderiscono e hanno la missione di ottenere un maggiore impegno politico contro il cambiamento climatico.

Infine a Washington prevista una manifestazione per dire no ai combustibili fossili e combattere per la giustizia climatica. Un corteo fino alla Casa Bianca chiederà al Presidente Biden l’impegno con azioni coraggiose.

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quinto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (primo e secondo ciclo): Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile.

Venerdì 21 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00, in vista della Giornata mondiale della Terra (che si celebra sabato 22 aprile), ci confronteremo insieme sui temi relativi alla sostenibilità del pianeta, alla luce degli articoli 9 e 42 della nostra Costituzione, che recitano:

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Art. 42: “L’iniziativa economica privata e’ libera. Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno (alla salute, all’ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana”.

Tutti gli ospiti dell’evento

Luciano Di Tizio , presidente WWF.

, presidente WWF. Vanda Bonardo, Legambiente.

Legambiente. Stefano Branca, direttore Istituto Vulcanologia Catania.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

L'evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

