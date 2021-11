Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, le iniziative del MI per...

Il 22 novembre 2021 ricorre la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dalla legge 107/2015 per ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole ed, in particolare, in memoria dei tragici eventi occorsi nel Liceo scientifico statale Darwin di Rivoli, il 22 novembre 2008, nella Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia nel 2002, nella “Casa dello Studente” dell’Aquila nel 2009.

In occasione della Giornata, il Ministero dell’istruzione promuove iniziative che si aggiungono a quelle organizzate dalle molte Associazioni e Fondazioni che da anni sono impegnate sul tema.

Contest “Sicura solo se si ha cura”

Nello specifico, le scuole sono invitate a partecipare al contest “Sicura solo se si ha cura” che si articolerà su Instagram (o su altri canali online), al fine di sensibilizzare scuole, alunni, personale in servizio, famiglie, società civile sul tema della sicurezza a scuola. Entro il 26 novembre, studenti, docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno prendere parte all’iniziativa, pubblicando sul profilo Instagram della scuola (o su altro canale online in uso) una o più messaggi, narrazioni, video o foto, sul tema “La scuola è sicura se…”. I messaggi devono essere pubblicati utilizzando nei contenuti in evidenza l’hashtag #ScuolaSiCura e menzionando l’account istituzionale @NoiSiamoLeScuole, che le condividerà. Se invece si utilizzerà un canale diverso da Instagram, occorre inviare una mail all’indirizzo [email protected], contenente il link al messaggio realizzato. I messaggi migliori saranno condivisi anche sul canale @ministeroistruzione.

Il portale dedicato

Sul sito internet del Ministero dell’istruzione

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml sono pubblicate tutte le informazioni relative alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.