Giorno della memoria scuola, giusto parlare della Shoah in classe? Il seminario gratis con Lia Levi con spunti per docenti

Si avvicina una data importante: a breve sarà il 27 gennaio, il Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dell'Olocausto. Si tratta di una giornata internazionale indicata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 2005 per ricordare la Shoah (già introdotta in Italia con la Legge n. 211 del 20/07/2000). Ricorre proprio il 27 gennaio la liberazione, nel 1945, del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa.

Ma come parlare dello sterminio nazista in classe, agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado? La letteratura può sicuramente fornire spunti utili agli insegnanti per trattare un argomento complesso, spinoso ma assolutamente importante.

Giorno della Memoria, il seminario gratuito per i docenti

Proprio in vista del Giorno della Memoria La Tecnica della Scuola, in collaborazione con la casa editrice Salani, propone ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado un incontro online gratuito con Lia Levi, che presenterà il suo ultimo libro “Per un biglietto del cinema in più” e proporrà spunti e suggerimenti per attività da svolgere in classe.

Nel romanzo Lia Levi fa rivivere un momento importante della storia del nostro Paese, l’immediato secondo dopoguerra, con le sue difficoltà, la povertà, l’attesa del ritorno dei prigionieri di guerra, ma soprattutto la voglia di ricominciare, raccontando le vicende di Federico, del suo fratellino Giolli e di Malva, un’intraprendente ragazzina ebrea, che custodisce un doloroso segreto. “Un romanzo che celebra il cinema e il potere delle storie che salvano la vita”, un’opera per far scoprire ai ragazzi le storie nascoste nelle pieghe della Storia.

Chi è Lia Levi

Lia Levi è nata a Pisa nel 1931 da una famiglia piemontese di origine ebraica. Ha vissuto da bambina le persecuzioni razziali e ha voluto testimoniare la sua esperienza nel suo primo romanzo, “Una bambina e basta”, vincitore del Premio Elsa Morante opera prima. Da allora ha continuato a scrivere romanzi sia per adulti che per ragazzi, premiati e apprezzati da pubblico e critica. Con “Questa sera è già domani” ha vinto il Premio Strega Giovani del 2018. Vive e lavora a Roma, dove ha anche fondato e diretto per trent’anni il mensile della comunità ebraica Shalom.

Il seminario gratis

Su questi argomenti il seminario gratuito Giorno della Memoria con Lia Levi: spunti per le attività in classe con Lia Levi, coordinato dalla docente Mariarosa Rossitto, in collaborazione con la casa editrice Salani, in programma il 7 febbraio, dalle ore 16,00 alle 17,00.

SCARICA LA LOCANDINA DELL’EVENTO