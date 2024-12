Giovane aveva fatto irruzione in una scuola per aggredire l’ex fidanzata, arrestato dopo un anno. La scuola aveva segnalato

Giovane aveva fatto irruzione in una scuola per aggredire l’ex fidanzata, arrestato...

Un ventenne, nipote di un boss, è stato arrestato dalla Polizia a Bari durante il pranzo di Natale, come riporta Rai News. Il giovane era ricercato per reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel settembre dello scorso anno.

I fatti risalgono a un episodio avvenuto in una scuola, dove il ventenne aveva fatto irruzione per aggredire l’ex fidanzata. Durante l’alterco, le aveva sottratto il cellulare.

Come avevamo scritto, il giovane aveva fatto irruzione e aggredito l’ex fidanzata, studentessa dell’istituto. Il ragazzo, molto geloso, aveva deciso di agire in modo folle per raggiungere la ragazza e leggere i messaggi sul suo telefono. Il 19enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe approfittato della confusione da ingresso a scuola. Una volta da lei, il giovane avrebbe tirato i capelli alla studentessa per portarla via dall’aula dove si trovava e le avrebbe preso con la forza il telefono posato sul banco.

La docente in classe e la collaboratrice scolastica sono intervenute per bloccare il ragazzo che sarebbe riuscito a fuggire a bordo di una moto portando con sé il telefono della sua ex. La scuola ha subito segnalato alla polizia quanto accaduto.