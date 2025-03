Bimba di 6 anni a scuola con ferite: scatta l’allarme delle maestre

Lividi, ecchimosi e graffi sul corpo di una bambina di sei anni hanno insospettito le maestre di una scuola di Terracina. Alla richiesta di spiegazioni, la famiglia ha dichiarato che i segni erano stati causati dal cane di casa, ma l’argomentazione non ha convinto né le insegnanti né la preside. È così che la scuola ha deciso di allertare il 118 e i carabinieri.

Dopo i primi controlli in due strutture sanitarie della provincia di Latina, i medici hanno disposto il trasferimento della bambina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per ulteriori accertamenti. Al momento, la piccola si trova in una situazione di preaffido, sotto la tutela dei servizi sociali.

La Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio, ha dichiarato a Fanpage che la vicenda è ancora in fase di monitoraggio e che si sta lavorando per chiarire quanto accaduto. “La scuola è spesso fondamentale in questi casi – ha affermato – perché gli insegnanti sono tra i primi a cogliere segnali di allarme”.

Al momento le indagini proseguono con la collaborazione dei servizi sociali, delle autorità locali e dell’Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di garantire la massima tutela della bambina.