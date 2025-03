Aggressione davanti a una scuola: 14enne preso a calci e pugni per 20 euro

Un’aggressione brutale e senza senso ha scosso Bergamo: un ragazzo di 14 anni è stato preso a calci e pugni da un gruppo di giovani mentre si recava a scuola. Il motivo? Il suo rifiuto di consegnare 20 euro ai suoi aggressori.

Il racconto della madre: “Mio figlio aggredito mentre andava a scuola”

Come riporta Bergamo News, l’episodio, accaduto venerdì mattina, è stato denunciato dalla madre del ragazzo tramite un post su Facebook. Secondo il suo racconto, il figlio è stato accerchiato da sette-otto giovani che, dopo avergli chiesto denaro, lo hanno colpito con calci e pugni alle gambe e alla schiena, tentando di strappargli lo zaino. Fortunatamente, il ragazzo è riuscito a fuggire, riportando solo lievi contusioni.

La madre, nel suo sfogo, ha evidenziato come episodi simili siano sempre più frequenti in città e in provincia, lamentando un senso di insicurezza crescente. Il timore è che, trattandosi spesso di aggressori minorenni, le denunce non portino a conseguenze concrete.