Gita scolastica tra natura e storia: come visitare il Museo dell’Etna, il più grande museo vulcanologico d’Italia

Gli insegnanti, alla ricerca di esperienze educative significative per i propri studenti, spesso devono bilanciare la necessità di arricchire il percorso didattico con attività che riescano a coinvolgere e stimolare i ragazzi. Le gite scolastiche, in particolare, offrono un’opportunità unica di apprendimento fuori dalle aule, dove gli studenti possono entrare in contatto diretto con il mondo reale, toccando con mano concetti studiati in classe. È essenziale che queste escursioni siano non solo istruttive, ma anche coinvolgenti, per suscitare curiosità e interesse.

Il Museo dell’Etna e il simulatore di terremoti

Il Museo dell’Etna risponde perfettamente a questo bisogno, offrendo una vasta gamma di attività interattive ed educative. Tra le attrazioni più interessanti, gli studenti possono esplorare diorami che ricreano l’ambiente vulcanico, sperimentare simulazioni di eruzioni e terremoti, e assistere a filmati in 3D che spiegano la complessa dinamica dei vulcani.

In sintonia con il progetto Edurisk della Protezione Civile e INGV, teso all’educazione al rischio vulcanico e sismico, il Museo del’Etna vuole far capire come e perché avvengono i terremoti e invitare a comportamenti corretti in caso di sisma. Il nuovissimo simulatore di terremoti dotato di piattaforma dinamica computerizzata di oltre 4 mq, consente di sperimentare divertendosi ed in completa sicurezza le sensazioni di veri eventi sismici in sincronia con un video della Protezione Civile Nazionale.

Gli itinerari proposti, facilmente accessibili a tutti e affrontati in massima sicurezza, comprendono la Visita ai Crateri dell’Etna con l’osservazione guidata delle colate più recenti e degli aspetti naturalistici più interessanti del nostro vulcano.

Il catalogo di Etna Today

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali, oltre al Museo, troviamo:

Casa delle Farfalle : Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto.

Apiario didattico : Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione.

: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”.

Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna : Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione.

: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

