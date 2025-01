Gite scolastiche, perché scegliere laboratori didattici a contatto con la natura? Ecolab di Etna Today e le proposte per i docenti

In un’epoca in cui la didattica deve essere sempre più coinvolgente e interattiva, i laboratori didattici di Etna Today rappresentano un’opportunità straordinaria per docenti e studenti di ogni ordine e grado.

Situati in un contesto unico che permette di stare a contatto con la natura, questi laboratori in natura combinano scienza, creatività, manualità, socialità e sperimentazione diretta per approfondire alcuni temi e rendere l’apprendimento un’esperienza memorabile.

Etna Today, i laboratori didattici

Tra questi troviamo:

Ecolab – I Colori della Natura. Un laboratorio pensato per i più piccoli, dove la natura diventa fonte di ispirazione per attività creative. Attraverso giochi sociali e la realizzazione di piccoli manufatti con materiali semplici, i bambini impareranno il valore della sostenibilità e dell’espressione artistica. Un’esperienza educativa che unisce manualità, fantasia e rispetto per l’ambiente.

Ecolab – Racconti del Bosco. Passeggiare tra i sentieri del bosco diventa un’avventura educativa grazie a questo laboratorio, pensato per far scoprire agli studenti le tracce degli animali e l’importanza della biodiversità. Attraverso esperienze pratiche e osservazioni dirette, i partecipanti potranno comprendere il ciclo della vita e l’equilibrio degli ecosistemi, portando a casa un oggetto ricordo realizzato con materiali naturali.

Lab Vulcani e Terremoti. La geologia prende vita grazie a un’esperienza immersiva che permette agli studenti di comprendere in modo pratico i fenomeni sismici e vulcanici. Attraverso modellini sperimentali e un innovativo simulatore di terremoti, i ragazzi potranno testare in totale sicurezza l’emozione di un evento sismico, apprendendo nel contempo le corrette norme di comportamento. Un laboratorio che trasforma la paura in consapevolezza e conoscenza.

Laboratorio Dieta Mediterranea. Un viaggio alla scoperta della sana alimentazione, con un’attenzione speciale alla Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Gli studenti, attraverso attività pratiche e giochi educativi, impareranno a riconoscere l’importanza di una dieta equilibrata e a valorizzare i prodotti del territorio. Un percorso che non solo informa, ma aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari quotidiane.

Questi laboratori offrono ai docenti un’opportunità imperdibile per integrare il programma scolastico con esperienze formative uniche, che stimolano curiosità e spirito critico.

Il catalogo di Etna Today

Tra le proposte principali, oltre a Ecolab, troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

