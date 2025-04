Premi eTwinning 2025 per la didattica collaborativa online: i docenti italiani premiati e i loro progetti

La Commissione europea e l’Unità centrale eTwinning hanno recentemente annunciato i progetti vincitori dei Premi europei eTwinning 2025, il massimo riconoscimento annuale previsto per i risultati di progetti di didattica collaborativa in eTwinning, la più grande community di docenti in Europa.

I vincitori

Dopo una selezione di 1.191 progetti candidati nelle 5 categorie per fascia d’età e nella categoria speciale per Initial Vocational Education and Training (IVET), sono stati selezionati anche 2 docenti di 2 istituti italiani, che, con le loro classi e i rispettivi partner internazionali, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento europeo per il lavoro svolto in eTwinning:

Susanna Fogli , docente dell’ ICS “Il Guercino di Cento (FE) , per il progetto Podcast.us , nella categoria 7-11 anni;

, docente dell’ , per il progetto nella categoria 7-11 anni; Anna Andriulo (co-fondatrice), ICS “Carducci – Materdona” di Mesagne (BR),per il progetto Building a B.R.I.G.H.T. Future , categoria 12-15 anni.

Sono invece 5 i docenti di 4 scuole italiane coinvolti in progetti secondi classificati:

Maria Grazia Minopoli , dell’ ICS “D’Auria-Nosengo” di Arzano (NA), nel progetto Mysteries in the Myst , nella categoria 7-11 anni;

, dell’ nel progetto , nella categoria 7-11 anni; Daniela Mainanti e Isabella Zeli del Liceo Statale delle Scienze Umane “S. Anguissola” di Cremona, nel progetto 2024 A trip through anniversaries , nella categoria 12-15 anni;

e del nel progetto , nella categoria 12-15 anni; Mariella Brunazzi, dell’IIS “P. Sraffa” di Crema e Alessandra Dalessandro dell’ IISS “Ferraris – De Marco – Valzani” di Brindisi, nel progetto Our Sustainable Holiday Trip 2.0 (O.S.H.T. 2.0), nella categoria 16.19 anni.

La cerimonia ufficiale di premiazione avverrà nel corso della prossima Conferenza europea eTwinning, in programma in autunno, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea.

Maggiori info sui Premi europei eTwinning: https://etwinning.indire.it/premi-e-riconoscimenti/#premi-europei