Gli Assistenti Amministrativi di Palermo e provincia lavorano in condizioni insostenibili

Il 28 giugno una delegazione rappresentante gli Assistenti Amministrativi di Palermo e provincia, che alcune settimane prima avevano diramato un documento di denuncia/protesta sulla condizione di lavoro in cui versano nelle segreterie scolastiche sempre più insostenibile per i progressivi tagli alle piante organiche da un lato e per il considerevole aumento dei carichi di lavoro quotidiani, decentrati anche da altri Enti/Istituzioni, a cui non si riesce di fatto a fare fronte, hanno incontrato i rappresentanti dell’USR per la Sicilia e dell’Ambito territoriale di Palermo.

E’ stato un incontro necessario e significativo sul piano del confronto, non scontato come è stato detto dalla delegazione al Direttore Generale, in cui gli Assistenti hanno potuto porre le questioni denunciate nel documento, entrando meglio nei dettagli in particolare di alcune situazioni complesse e delicate che o si devono già affrontare come gli adempimenti relativi per esempio alle complesse ricostruzioni di carriera su sentenza per cui è stata anche posta la necessità urgente dell’aggiornamento del programma ministeriale ad oggi in uso e non idoneo in tal senso, o che si prospettano come la lavorazione delle pratiche di pensione sull’applicativo dell’INPS Passweb per cui le segreterie scolastiche non hanno una formazione adeguata mentre ad oggi è l’Ufficio pensioni dell’Ambito Territoriale che fa fronte a queste pratiche, con dei funzionari che sono comunque disponibili verso le segreterie così come è stato detto dalla delegazione degli AA nell’incontro, fermo restando che si tratta di un adempimento che ai sensi della legge vigente non rientra nelle mansioni degli Assistenti Amministrativi, dipendenti del M.I. e non dell’INPS, e con un profilo giuridico-contrattuale B ma si sono affrontati anche altri temi come la questione delle graduatorie con i molteplici adempimenti correlati o delle nuove considerevoli e delicate pratiche legati al PNRR.

Da parte dei rappresentanti dell’USR Sicilia e dell’Ambito Territoriale vi è stata una positiva predisposizione all’ascolto della delegazione degli Assistenti e la presa d’atto in generale dei problemi riportati, ponendo però la differenza tra le problematiche che sono di competenza a livello centrale del Ministero come per esempio la questione del potenziamento degli organici, del divieto di chiamare i supplenti nelle segreterie per brevi periodi o della stabilizzazione dei precari annuali… e quelle invece sulle quali a livello regionale l’USR/Ambito può intervenire per competenza, vedi per esempio la questione della formazione e della volontà, come ha informato il Direttore Generale, di avviare un percorso finalizzato a supportare le segreterie scolastiche in oggettiva sofferenza verso l’espletamento delle pratiche sopra descritte.

Gli Assistenti Amministrativi hanno comunicato all’incontro che invieranno un nuovo documento all’USR Sicilia/Ambito con i punti salienti che si sono anche sviluppati nell’incontro del 28, fermo restando che proseguiranno nel giusto e necessario percorso a tutela della loro condizione di lavoro.

AA.PP. Assistenti Amministratici di Palermo e provincia