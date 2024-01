Graduatorie provinciali 24 mesi e terza fascia Ata, sono due istanze legate da un medesimo destino

Si fanno insistenti le voci, ma ovviamente non c’è nulla di ufficiale, di un possibile slittamento dell’aggiornamento delle gradutorie di terza fascia Ata per i vari profili. Alcune fonti sindacali, in modo anche esplicito, dopo la ratifica della firma del CCNL scuola 2019-2021, hanno ventilato la necessità, o forse l’opportunità, di prorogare per un ulteriore anno le graduatorie di Istituto di terza fascia del triennio 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024, facendo slittare tale istanza alla primavera 2025 piuttosto che a quella 2024.

I motivi del possibile slittamento

I motivi che spingerebbero a prorogare di un anno, ovvero anche per il 2024/2025, le graduatorie di Istituto di terza fascia Ata, sono principalmente due: 1) sono previste non meno di 2,5 milioni di istanze da produrre tramite la piattaforma POLIS del Ministero dell’Istruzione; 2) L’art.50, comma 1 del capo I del Titolo IV del CCNL scuola 2019-2021, modifica, non poco, l’ordinamento professionale Ata e introduce una nuova classificazione delle aree di competenza del personale Ata, inoltre vengono introdotti nuovi titoli per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia per i vari profili per come si evince dal comma 10 dell’art.59 del CCNL scuola 2019-2021.

Il grande numero di potenziali aspiranti all’inserimento nelle graduatorie di terza fascia Ata e le nuove certificazioni obbligatorie da acquisire per entrare in tali graduatorie, stanno alla bas edi un possibile slittamento di un anno dell’aggiornamento della terza fascia Ata.

Novità ordinamento professionale Ata

La parte che riguarda il nuovo ordinamento professionale Ata sarà effettivamente applicata dopo 3 mesi dalla firma definitiva del CCNL scuola 2019-2021 come previsto dal comma 1 dell’art.59 del medesimo contratto. Quindi la nuova classificazione prenderà il via non prima di fine aprile 2024 e il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico.

La nuova classificazione sarà la seguente:

Il sistema di classificazione del personale ATA è articolato in quattro aree, cui

corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze

professionali, responsabilità e autonomia:

Area dei collaboratori

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Graduatoria provinciale 24 mesi Ata

Molti collaboratori scolastici precari, come per altro assistenti amministrativi e tecnici, anche in virtù del fatto che in questi anni c’è stato l’organico aggiuntivo covid e poi quello Pnrr e Agenda sud, hanno conseguito in questo ultimo triennio i famosi 24 mesi di servizio sul medesimo profilo per entrare in graduatoria provinciale Ata, anche definita “Graduatoria 24 mesi”. Di norma la graduatoria 24 mesi, che ha un aggiornamento annuale, deve seguire nella scelta della provincia la collocazione delle graduatorie di terza fascia Ata. Nel caso non si dovesse aggiornare la graduatoria terza fascia Ata, che, è bene ricordare ha cadenza triennale, non sarà possibile per coloro che volessero entrare in graduatoria 24 mesi in altra provincia, scegliere una provincia diversa da quella in cui sono già inseriti nella terza fascia Ata.

Quindi è importante specificare che il personale Ata con almeno 24 mesi di servizio in un dato profilo, ma inseriti in graduatoria di terza fascia di una provincia X, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di una provincia Y, devono innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia nella provincia Y cancellandosi quindi automaticamente dalla terza fascia della provincia X. Solo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto nella provincia Y potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994, ovvero nella graduatoria provinciale 24 mesi Ata della provincia Y.

Questo comporterebbe che il collaboratore scolastico che sta nella terza fascia in scuole della provincia di Cosenza ed ha un servizio già di 24 mesi nel profilo Collaboratore scolastico e volesse entrare nelle gradutorie 24 mesi di Reggio Calabria, lo potrà fare solo se riaprono le graduatorie di terza fascia Ata e in tal caso si trasferisce a Reggio Calabria con la scelta delle gradutorie di Istituto, quindi potra inserirsi con la gradutoria 24 mesi sulla provincia di Reggio Calabria. Se invece le graduatorie terza fascia Ata non si aggiornano, non potendo cambiare provincia, sarà costretto a fare istanza della gradutoria dei 24 mesi nella provincia di Cosenza.