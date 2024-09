Global Digital Compact dell’ONU: gli obiettivi e cosa si dice in merito alla scuola e all’educazione

Si è chiuso ieri, a New York, il Summit per il futuro convocato dall’Onu. I leader mondiali hanno adottano il Patto per il futuro che comprende il Patto digitale globale e una Dichiarazione sulle generazioni future. Il Patto copre un’ampia gamma di temi, tra cui la pace e la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico, la cooperazione digitale, i diritti umani, il genere, i giovani e le generazioni future e la trasformazione della governance globale.

Qui di seguito analizziamo il Global Digital Compact che ha ricadute significative sulle prassi educative e sui processi di digitalizzazione della stessa.

I punti essenziali del Global Digital Compact

Obiettivo generale del Global Digital Compact (GDC) è promuovere un futuro digitale inclusivo, aperto, sicuro e affidabile per tutti.

Il documento presenta 5 obiettivi chiave, i principi cui si ispira e un dettagliato elenco di azioni che dovrebbero vedere l’impegno specifico di tutti i paesi firmatari nella loro attuazione.

I 5 obiettivi del GDC

Colmare il divario digitale: garantire la connettività universale a Internet e promuovere l’alfabetizzazione digitale per tutti entro il 2030. Promuovere uno spazio digitale sicuro e rispettoso dei diritti umani: Affrontare le sfide relative alla disinformazione, alla sicurezza informatica e alla violenza online, garantendo al contempo la libertà di espressione e la privacy. Espandere l’inclusione nell’economia digitale: creare un ambiente favorevole all’innovazione digitale, all’imprenditorialità e alla concorrenza leale Sviluppare una governance dei dati responsabile ed equa: Stabilire quadri di governance dei dati interoperabili a livello nazionale, regionale e internazionale, garantendo al contempo la privacy e la sicurezza dei dati. Migliorare la governance internazionale dell’intelligenza artificiale (IA): Promuovere un approccio equilibrato e inclusivo alla governance dell’IA, affrontando al contempo i rischi e sfruttando le opportunità per lo sviluppo sostenibile.

Principi:

Partecipazione inclusiva: coinvolgimento di tutti gli Stati e le parti interessate.

coinvolgimento di tutti gli Stati e le parti interessate. Orientamento allo sviluppo: ispirato all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

ispirato all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Rispetto dei diritti umani: diritti umani universali applicabili online e offline.

diritti umani universali applicabili online e offline. Uguaglianza di genere: importanza dell’empowerment femminile nello spazio digitale.

importanza dell’empowerment femminile nello spazio digitale. Sostenibilità ambientale: sfruttare le tecnologie digitali per la sostenibilità.

sfruttare le tecnologie digitali per la sostenibilità. Interoperabilità: creare sistemi digitali che comunicano e si scambiano informazioni.

creare sistemi digitali che comunicano e si scambiano informazioni. Approccio umano-centrico: le tecnologie emergenti, inclusa l’IA, devono essere sicure, affidabili e incentrate sull’uomo (principio dello human in the loop)

le tecnologie emergenti, inclusa l’IA, devono essere sicure, affidabili e incentrate sull’uomo (principio dello human in the loop) Cooperazione multi-stakeholder: è necessaria la collaborazione tra governi, settore privato, società civile e altri.

Impegni e azioni:

Il Compact delinea una serie di impegni e azioni concrete per raggiungere i suoi obiettivi, tra cui:

Connettività: investire in infrastrutture digitali, sviluppare modelli di finanziamento innovativi, mappare e connettere scuole e ospedali.

investire in infrastrutture digitali, sviluppare modelli di finanziamento innovativi, mappare e connettere scuole e ospedali. Alfabetizzazione digitale: stabilire strategie nazionali per le competenze digitali, adattare la formazione degli insegnanti, fornire programmi di formazione per adulti.

stabilire strategie nazionali per le competenze digitali, adattare la formazione degli insegnanti, fornire programmi di formazione per adulti. Beni pubblici digitali: sviluppare e diffondere software open-source, dati aperti, modelli di IA aperti e standard aperti.

sviluppare e diffondere software open-source, dati aperti, modelli di IA aperti e standard aperti. Fiducia e sicurezza digitali: creare uno spazio online sicuro per tutti, combattere la violenza online, promuovere l’integrità delle informazioni.

creare uno spazio online sicuro per tutti, combattere la violenza online, promuovere l’integrità delle informazioni. Governance dei dati: sviluppare quadri di governance dei dati nazionali, rafforzare la protezione dei dati personali, promuovere standard comuni. Governance dell’IA: valutare l’impatto dell’IA, promuovere l’interoperabilità dei quadri di governance, sostenere lo sviluppo delle capacità.

Il Global Digital Compact rappresenta un passo importante verso un futuro digitale più inclusivo ed equo. La sua efficacia dipenderà dalla volontà politica degli Stati membri e dalla collaborazione attiva di tutte le parti interessate.

Il ruolo dell’educazione nel Global Digital Compact

Il Global Digital Compact evidenzia l’importanza dell’educazione come elemento cruciale per un futuro digitale inclusivo e accessibile a tutti. Sebbene non definisca un “compito” specifico per l’educazione, sottolinea l’importanza di diversi aspetti educativi nell’ambito del processo di trasformazione digitale.

1. Alfabetizzazione Digitale e Competenze

Obiettivo: far sì che le persone possano utilizzare Internet in modo significativo e sicuro, acquisendo competenze digitali di base e avanzate.

Azioni Concrete:

Sviluppare strategie nazionali per le competenze digitali

Adattare la formazione degli insegnanti e i curricula scolastici all’era digitale

Fornire programmi di formazione per adulti

Aumentare la disponibilità di piattaforme, servizi e software in diverse lingue

Offrire formazione professionale e aggiornamento delle competenze per i lavoratori

2. Educazione Inclusiva e di Qualità:

Obiettivo: garantire a tutti, compresi i gruppi vulnerabili, l’accesso a un’istruzione di qualità che li prepari al futuro digitale.

Azioni Concrete:

Aumentare gli investimenti nell’istruzione, in particolare per l’infanzia, le ragazze e le competenze digitali.

Creare sistemi educativi inclusivi, accessibili e resilienti.

Offrire opportunità di apprendimento permanente.

Adattare i curricula alle esigenze del futuro.

Migliorare la formazione degli insegnanti e l’utilizzo delle tecnologie digitali.

3. Educazione ai Media Digitali e all’Informazione:

Obiettivo: Fornire agli individui gli strumenti per valutare criticamente le informazioni online, contrastare la disinformazione e l’hate speech.

Azioni Concrete:

Introdurre curricula di educazione ai media digitali e all’informazione.

Promuovere ecosistemi informativi diversi e resilienti.

Facilitare l’accesso a informazioni indipendenti e basate sui fatti.

4. Educazione allo Sviluppo Sostenibile:

Obiettivo: Integrare i principi di sostenibilità ambientale nell’educazione digitale.

Azioni Concrete:

Promuovere la sostenibilità durante l’intero ciclo di vita delle tecnologie digitali.

Aumentare l’efficienza delle risorse e la conservazione delle risorse naturali.

In sintesi, il Global Digital Compact promuove un ruolo multiforme dell’educazione nella trasformazione digitale. L’obiettivo è quello di fornire a tutti gli strumenti necessari per prosperare in un mondo sempre più digitale, promuovendo al contempo la sostenibilità, l’inclusione e il rispetto dei diritti umani.