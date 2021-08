Gps 2021. Cattedra intera o cattedre orarie esterne? E il completamento su stessa disciplina?

Istanze supplenze da Gps: la procedura di presentazione delle domande presenta difficoltà non solo di tipo tecnico legate al funzionamento della piattaforma (i sindacati a riguardo pare stiano chiedendo una proroga della scadenza, come ha riferito il nostro direttore Alessandro Giuliani) ma anche di tipo concettuale. Che differenza c’è, ad esempio, tra spezzone e cattedra oraria? Cosa sono e come funzionano i cosiddetti completamenti?

Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live del 18 agosto. Ospiti Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in legislazione scolastica.

RIVEDI LA DIRETTA

“Quando si va a compilare la domanda, tra le opzioni possibili di tipologia di contratto, abbiamo l’annuale, che significa cattedra intera al 31 agosto. Ma bisogna fare attenzione – ci esorta l’esperto – è possibile avere anche annuali al 31 agosto con cattedre orario esterne, su stesso comune o su comuni differenti. Per cui dire annualità al 31 agosto e non specificare altro, significa solo cattedra intera, interna alla stessa scuola”.

E precisa: “Se invece l’intento è avere una quota oraria in una scuola e una quota oraria in un’altra scuola (dello stesso comune o di comune diverso) è necessario barrare, oltre all’annualità, anche le cattedre orario esterne, altrimenti si concorrerà solo per la cattedra intera dentro un istituto e si resterà fuori da altre opzioni di supplenza possibili”.

“Inoltre – continua il professore Ficara – c’è la voce specifica completamento orario di uno spezzone, nella stessa disciplina o in discipline differenti. In tal caso l’aspirante va a concorrere su due spezzoni: ad esempio per la cattedra sulla secondaria si concorre alle 18 ore con spezzoni superiori alle 7 ore, 9+9 oppure 10+8. L’aspirante deve quindi segnalare che vuole un completamento e nelle preferenze dovrà scrivere anche le scuole sulle quali vuole il completamento. Uno spezzone potrebbe essere sul posto comune e uno spezzone sul sostegno, così da portare a casa due spezzoni che compongono una cattedra”.