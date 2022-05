Gps 2022: chi può partecipare? Occhio alle sedi – DIRETTA 12 maggio, ore 17

Nel giorno dell’apertura della piattaforma per la presentazione delle istanze per le Gps 2022, torna l’appuntamento della “Tecnica risponde LIVE” per aiutare gli aspiranti docenti a compilare la domanda per l’inserimento e aggiornamento delle Gps. Ospiti: Lucia Fiore, segretaria provinciale Snals di Matera e il nostro direttore Alessandro Giuliani.

Occhio alle sedi

Attenzione alle sedi di destinazione: è l’avvertimento per i nostri lettori, poiché sarà importante la scelta della provincia e delle istituzioni scolastiche presso cui ci si candida.

Ricordiamo che le graduatorie provinciali supplenze sono destinate non solo ai primi inserimenti, ma anche agli aggiornamenti e al trasferimento di provincia.

Chi deve aggiornare

Possono aggiornare il relativo punteggio i docenti, gli educatori e gli insegnanti Itp già inseriti nelle precedenti Gps. Qualora, suddetto personale non dovesse produrre domanda, sarà inserito nella graduatoria per il biennio 2022/2024 con il punteggio col quale risultava inserito nella precedente graduatoria.

Chi può trasferirsi

Fermo restando che l’ordinanza prevede l’inserimento in una sola provincia, il personale docente può richiedere la cancellazione dalla provincia dov’era inserito precedentemente e trasferirsi in un’altra provincia a sua scelta.