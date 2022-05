Gps 2022, ecco chi può iscriversi

L’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno.

Chi deve aggiornare

Possono aggiornare il relativo punteggio i docenti, gli educatori e gli insegnanti Itp già inseriti nelle precedenti Gps. Qualora, suddetto personale non dovesse produrre domanda, sarà inserito nella graduatoria per il biennio 2022/2024 con il punteggio col quale risultava inserito nella precedente graduatoria.

Chi può trasferirsi

Fermo restando che l’ordinanza prevede l’inserimento in una sola provincia, il personale docente può richiedere la cancellazione dalla provincia dov’era inserito precedentemente e trasferirsi in un’altra provincia a sua scelta.

Nuovo inserimento scuola infanzia e primaria

Possono inserirsi nelle Gps di I fascia posto comune:

I docenti inseriti nelle Gae

I docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

In seconda fascia possono inserirsi:

gli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Nuovo inserimento scuola secondaria

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

possono inserirsi in I fascia posto comune:

I docenti inseriti nelle Gae

I docenti in possesso oltre che del titolo specifico, dell’abilitazione;

Nuovo inserimento in II fascia

Possono iscriversi i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

per le classi di concorso di cui alle tabelle A e B, possesso del titolo di studio e 24 CFU/CFA, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

tabella A dell’Ordinamento classi di concorso

tabella B dell’Ordinamento classi di concorso

Nuovo inserimento sostegno

Possono inserirsi in I fascia i docenti in possesso:

della specializzazione nel relativo grado, oltre ai titoli di cui sopra

In II fascia i docenti senza titolo di specializzazione ma con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio. Nel caso in cui i docenti dovessero completare il triennio nell’anno scolastico 2021/22 saranno ammessi con riserva.

Come iscriversi

Gli aspiranti possono presentare domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.