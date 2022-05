GPS 2022, gli specializzandi TFA sostegno potranno sciogliere la riserva e ottenere i 12 punti per la natura selettiva del corso

La nota del ministero che accompagna la pubblicazione della ordinanza ministeriale sulle GPS per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ribadisce che possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, quindi oltre il termine di presentazione delle istanze che è fissato al 31 maggio.

In proposito, la tabella A/7 (GPS prima fascia sostegno) prevede che al titolo di accesso vengano assegnati da 8 a 24 punti per il voto (punto A.1) e ulteriori 12 punti per la natura selettiva del corso (punto A.2).

Al momento, tuttavia, i docenti specializzandi del VI ciclo del TFA sostegno che si iscrivono con riserva non possono ancora “flaggare” il punto A.2.

Per tale ragione la FLC CGIL ha scritto al Ministero, per chiedere se questa operazione sarà possibile successivamente, al momento dello scioglimento della riserva.

Il gestore del sistema informatico del Ministero ha così risposto: “gli aspiranti compileranno una sezione identica a quella compilata ora da chi si inserisce a pieno titolo, comprensiva di tutte le sezioni previste per i punteggi assegnabili al titolo di accesso in funzione di quanto previsto nella tabella A/7“.

Le FAQ del MI

Devo prendere l’abilitazione/la specializzazione a giugno 2022. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?

Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio 2022 di iscriversi con riserva, da sciogliere entro tale data con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.

Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2022/23 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’a.s. 23/24.

Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

Conseguo l’abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.