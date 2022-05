Gps 2022, il 9 maggio la pubblicazione dell’ordinanza?

Nella giornata di domani, 9 maggio 2022, dovrebbe essere pubblicata l’O.M. per presentare la domanda per la prima e la seconda fascia delle GPS.

Chi può presentare domanda

Possono presentare la domanda per:

inserimento nelle graduatorie GPS di prima e di seconda fascia i docenti, gli educatori, gli insegnanti tecnico pratici e gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di scienze della formazione primaria;

nelle graduatorie GPS di prima e di seconda fascia i docenti, gli educatori, gli insegnanti tecnico pratici e gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di scienze della formazione primaria; aggiornamento del punteggio;gli aspiranti che successivamente all’ultimo inserimento abbiano conseguito ulteriori titoli culturali ed espletato servizio;

del punteggio;gli aspiranti che successivamente all’ultimo inserimento abbiano conseguito ulteriori titoli culturali ed espletato servizio; trasferimento gli aspiranti già inseriti in una delle due fasce di graduatorie che intendono cambiare la provincia.

Presentazione domande con riserva

Per quanto c’è da sapere a oggi, possono presentare domanda con riserva:

coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro presumibilmente il 20 luglio 2022;

i docenti che siano in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 e non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio. La valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita domanda che sarà messa a disposizione dal Ministero.

Inserimento docenti Scuola infanzia e primaria

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, sono iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

Inserimento docenti scuola secondaria

Le graduatorie GPS sono distinte per classi di concorso e suddivise:

l a prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: titolo di studio, comprensivo dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso

Inserimento personale educativo

Le GPS relative ai posti di personale educativo sono suddivise in fasce così determinate:

la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative,

abilitazione per la scuola primaria;

diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57 laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85

i suddetti titoli di studio devono essere accompagnati da uno dei seguenti requisiti:

24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,

abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS.

Percorsi differenziazione didattica

Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.

Insegnati tecnico pratici

Le GPS relative ai posti degli insegnati tecnico pratici sono suddivise in fasce così determinate:

prima fascia possono accedere i candidati in possesso di:

abilitazione per la specifica classe di concorso,

seconda fascia possono accedere i candidati in possesso di:

titolo di studio per la specifica classe di concorso con 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

abilitazione su altra classe di concorso o per altro grado senza i 24 CFU;

inserimento nel triennio precedente nella III fascia delle graduatorie d’istituto

Modalità presentazione domanda

Gli aspiranti presentano domanda d’inserimento/aggiornamento/trasferimento per una sola provincia e unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.