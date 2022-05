Gps 2022, inserimenti in II fascia primaria e infanzia, in II fascia sostegno e titoli informatici: sciolti alcuni dubbi. Diretta 19/05 ore 16

Gps 2022, inserimenti in II fascia primaria e infanzia, in II fascia...

Il ministero dell’istruzione, in seguito ad alcune segnalazioni come il problema dell’inserimento dei servizi sulla 2 fascia delle Gps di sostegno, ha fornito alcune importanti indicazioni. Eccole:

per il problema dei docenti che vogliono iscriversi nella 2 fascia sostegno e rilevano che il sistema non riconosce le tre annualità, perché non permette di modificare il servizio inserito in precedenza o non riconosce i servizi pregressi come ascrivibili al sostegno, il gestore interverrà entro domani per consentire di “flaggare” i servizi dichiarato nel 2020 come “Annualità di insegnamento su posto di sostegno …”. I docenti che avevano dichiarato titoli culturali come le certificazioni informatiche, per le quali esiste un tetto alla valutabilità pari a massimo 4 titoli, se hanno avuto una certificazione annullata o ritenuta non valida in fase di controllo dei titoli, ora potranno inserire le nuove certificazioni, senza bisogno di cancellare i titoli già dichiarati. Il sistema infatti attribuirà il punteggio rispettando il limite massimo posto al numero delle certificazioni dichiarabili (che sono 4 per un massimo di 2 punti). Nel caso di titoli come le certificazioni linguistiche, che presentano diversi livelli di valutazione, ad es. B2, C1, etc il sistema calcolerà in automatico il punteggio da assegnare sulla base della migliore valutazione che è possibile attribuire in funzione di quanto dichiarato. Quindi, ad esempio, per chi chi aveva il B2 e ora ha il C1 basterà dichiarare adesso il C1. Per l’inserimento in 2 fascia primaria infanzia il Ministero pubblicherà una FAQ che spiegherà che sarà possibile iscriversi in funzione dei CFU acquisiti: lo studente iscritto al 4 anno che non ha ancora i 200 CFU potrà iscriversi con i 150 richiesti per il terzo anno e così via. Confermato che per far valere i punti dell’abilitazione serve la pubblicazione della graduatoria, come previsto dalla FAQ n. 44 Chiarito che, a differenza di quanto affermato erroneamente dal gestore, per il servizio svolto in Italia bisogna flaggare “no” rispetto alla richiesta se sia stato svolto nei Paesi Europei.

Di tutto questo e di tanto altro si parlerà nel corso dell’appuntamento della Tecnica risponde live dal titolo “Gps 2022, compilazione della domanda, sciolti alcuni dubbi del Ministero” in diretta giovedì 19 maggio alle ore 16,00. Ospiti il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo e l’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo. Conduce Daniele Di Frangia. Per gli ascoltatori dei canali social Facebook e Youtube, la possibilità di rivolgere le proprie domande in diretta.

