Gps 2022, l’ordinanza pronta per essere pubblicata

Il nuovo appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sull’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. L’ordinanza delle Gps 2022 è pronta per essere pubblicata.

DOMANDA n.1

Chi possiede l’abilitazione della dismessa classe di concorso A066 e possiede una laurea in ingegneria elettronica può entrare in I fascia GPS?

RISPOSTA

Si può entrare in I fascia GPS, ma non nella classe di concorso A066 che non ammette nuovi inserimenti. Potrà invece inserirsi in I fascia GPS per la classe di concorso A041, con il riconoscimento “specifico” del servizio prestato nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86.

DOMANDA n.2

Con l’aggiornamento delle GPS, si aggiornano anche la II e III fascia delle graduatorie di Istituto?

RISPOSTA

Sì, contestualmente all’aggiornamento della I e II fascia GPS con la stessa procedura si aggiornano anche II e III fascia delle graduatorie di Istituto per le supplenze brevi. Si tratta di scegliere fino ad un massimo di venti scuole per ogni classe di concorso di insegnamento per cui si è inseriti nelle GPS.

DOMANDA n.3

Chi è inserito negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS, in fase di aggiornamento GPS 2022-2024 che tipologia di domanda deve presentare?

RISPOSTA

Chi è inserito negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS, deve entrarci a pieno titolo facendo domanda di nuovo inserimento con il titolo di accesso dell’abilitazione e l’inserimento dei titoli di servizio e titoli culturali.