Gps 2022, prepariamoci a presentare la domanda – DIRETTA mercoledì 11 maggio ore 17,15

La data di uscita dell’ordinanza ministeriale relativa alle Gps 2022 ha subito numerosi rinvii nelle ultime settimane e centinaia di migliaia di aspiranti docenti continuano ad essere in attesa.

Una data che è imminente, anche se tutti si chiedono quale possa essere il giorno giusto e soprattutto da quando si potrà cominciare a presentare domanda. Dalle anticipazioni in possesso della Tecnica della Scuola sembra che possa essere valido l’anno in corso nei tre anni necessari per entrare in II fascia Gps sostegno.

Abbiamo certezza che chi non dovesse presentare domanda di aggiornamento, non verrà depennato dalle Gps in cui era già inserito per il biennio 2020-2022.

Chi avesse svolto servizio senza averne titolo, per mancanza di crediti formativi o per mancanza di titolo di accesso, ma lo conseguisse entro la data di scadenza dell’aggiornamento delle Gps, vedrebbe valutato regolarmente tale servizio.

A quanto suddetto, fa eccezione il servizio svolto alla scuola primaria nel biennio 2020-2022 da Gps II fascia scuola primaria, in quanto il conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria già dà 72 punti per inserirsi in I fascia, aspetto che compensa l’eventuale servizio prestato contemporaneamente al percorso di laurea.

Di questo e di tanto altro si parlerà nel corso dell’appuntamento della Tecnica della Scuola live di domani, mercoledì 11 maggio, alle 17,15 dal titolo “Gps 2022, prepariamoci a presentare la domanda” in onda sui canali social della Tecnica della Scuola Facebook e Youtube. Ospiti della puntata il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo e l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Conduce Daniele Di Frangia. Per gli ascoltatori, come sempre, la possibilità di porre le proprie domande sull’argomento durante la diretta.

