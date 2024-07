GPS 2024-2026, ecco quali sono i prossimi passi per ottenere una cattedra al 31/08 o al 30/06.

Gli uffici scolastici delle varie province italiane si stanno organizzando, con l’aiuto delle scuole polo, a valutare le domande delle GPS 2024-2026 presentate entro il 24 giugno 2024. In questa fase gli Ambiti Territoriali stanno individuando le scuole polo a cui assegnare specifiche classi di concorso per la valutazione delle istanze delle GPS I e II fascia per il biennio 2024-2026.

Scioglimento delle riserve entro il 13 luglio

Lo scioglimento delle riserve delle GPS I fascia per il conseguimento della specializzazione del sostegno o delle abilitazioni all’insegnamento entro il 30 giugno 2024, sarà possibile attuarlo nei prossimi giorni. Uscirà presto una nota che definirà il periodo per sciogliere la riserva per l’inserimento definitivo in I fascia GPS per coloro che ancora non avevano conseguito il titolo alla scadenza della domanda. A quanto è dato sapere, i giorni per sciogliere questa riserva saranno al massimo 4 e saranno nella settimana che va dall’8 al 13 luglio. Probabilmente, l’ipotesi più accreditata è quella che dal 9 al 12 luglio sarà possibile sciogliere la riserva per il conseguimento del titolo che dà accesso alla prima fascia GPS.

GPS pronte entro la fine di luglio

I tempi che gli ambiti territoriali si sono dati per la pubblicazione delle GPS 2024-2026 sono intorno alla fine del mese di luglio, tra il 24 e il 31 luglio 2024. È utile ricordare che le GPS pubblicate saranno già definitive, non ci sarà una fase di graduatorie provvisorie e di reclami. Per cui in caso di errori o situazioni poco chiare, l’unica strada percorribile è quella di una correzione rapida per evidente errore materiale, altrimenti ai sensi del comma 2, art.9 dell’OM 88 del 16 maggio 2024, è ammissibile un ricorso straordinario avverso il presente provvedimento della pubblicazione delle GPS 2024-2026 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Scelta delle 150 preferenze ad agosto

I quindici giorni destinati per la scelta delle 150 preferenze sia per il ruolo che per gli incarichi di supplenza, fino al 31/08/2025 o fino al 30/06/2025, saranno collocati molto probabilmente tra il 5 e il 18 agosto, comunque a cavallo tra le settimane prima di Ferragosto e al massimo la settimana che comprende Ferragosto.

Primo bollettino degli incarichi di supplenza

La settimana individuata per il primo bollettino degli incarichi da GPS 2024-2026, sarà molto probabilmente quella che va dal 26 al 31 agosto 2024. Questi incarichi consentiranno ai docenti di prendere servizio a partire da lunedì 2 settembre 2024 nelle scuole assegnate dall’algoritmo.