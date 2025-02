GPS prima e seconda fascia. Aggiornamento e nuovi inserimenti, titoli valutabili

Un nostro lettore ci chiede “a chi ci si deve rivolgere per avere conferma che un titolo di studio possa essere inserito all’aggiornamento delle graduatorie GPS II fascia ed evitare quindi possibile futura contestazione?”

Aggiornamento e nuovi inserimenti

Con l’emanazione di un’O.M., attesa nella primavera del 2026, sarà disciplinato l’aggiornamento, il trasferimento e i nuovi inserimenti nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e nelle GI (graduatorie di istituto) su posto comune, di sostegno e su posto di educazione motoria nella scuola primaria.

Titoli valutabili nelle graduatorie GPS

Tranne eventuali modifiche all’O.M. 88, i docenti che intendono aggiornare la loro posizione nelle relative graduatorie di prima e seconda fascia, o iscriversi per la prima volta, hanno il tempo materiale per acquisire i titoli previsti dagli elenchi allegati alla citata O.M. suddivisi non solo per prima e seconda fascia, ma anche per ordine di scuola, per Gli ITP, per il sostegno e per il personale educativo.

Nello specifico gli allegati sono:

Titoli valutabili I fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili II fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili I fascia scuola secondaria

Titoli valutabili II fascia scuola secondaria

Titoli valutabili I fascia ITP

Titoli valutabili II fascia ITP

Titoli valutabili I fascia sostegno

Titoli valutabili II fascia sostegno

Titoli valutabili I fascia personale educativo

Titoli valutabili II fascia personale educativo

Riscontro al nostro lettore

In virtù di quanto su esposto il nostro lettore può attraverso gli allegati individuare quali sono i titoli di studio da poter inserire nel prossimo aggiornamento delle graduatorie GPS seconda fascia. Fermo restante che per passare alla prima fascia deve conseguire l’abilitazione attraverso i percorsi universitari di 30, 36, 60 CFU.

Elenchi aggiuntivi prima fascia

In primavera del 2025 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’O.M. 88, potranno iscriversi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026 i docenti che nel frattempo hanno acquisito uno dei seguenti titoli:

• Abilitazione all’insegnamento

• Specializzazione sul sostegno;

• Differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

• Insegnamento negli istituti per sordomuti e non vedenti;

I docenti che hanno conseguito il titolo all’estero possono presentare la domanda purché il titolo sia stato in Italia.