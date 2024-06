GPS 2024/2026, invio della domanda entro le ore 23.59 del 24 giugno

Siamo agli sgoccioli: entro le ore 23.59 di oggi, 24 giugno, gli interessati potranno presentare domanda per chiedere l’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valevoli per il periodo 2024/2026.

Gli aspiranti possono dunque ancora accedere all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26 sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso il Portale Unico del reclutamento (c.d. Portale INPA) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it oppure dal Servizio “Istanze OnLine” cliccando qui.

Le graduatorie provinciali di supplenza serviranno, dall’anno scolastico 2024/25, per coprire le supplenze:

fino al 31 agosto)

fino al termine delle attività didattiche.

Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia ma per più insegnamenti.

Le GPS avranno validità biennale e conterranno due fasce di appartenenza;

Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo

specializzazione per le graduatorie di sostegno

Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 3 dell’Ordinanza.

Graduatorie provinciali di supplenza di II fascia

La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

Per ulteriori dettagli sui requisiti di accesso si rimanda all’articolo 3 dell’Ordinanza.

Per tutte le informazioni, si rimanda alla pagina del Ministero, contenente guide e faq.

