I precari chiedono un tavolo per la riapertura delle GPS

Vi trasmettiamo questa lettera da noi inviata alle organizzazioni sindacali



Siamo ancora una volta noi, docenti precari, a rivolgerci a voi con la speranza di un intervento che possa finalmente dare voce alle nostre istanze. Eppure, dopo le numerose segnalazioni e richieste di confronto, constatiamo con amarezza che le nostre voci continuano a rimanere inascoltate.

Proprio voi, che dovreste essere i garanti dei diritti dei lavoratori della scuola e combattere le disparità create dal legislatore, avete ignorato il nostro appello, lasciandoci senza risposte e senza supporto. A questo punto ci chiediamo: che senso ha continuare a tesserarsi a sindacati che non tutelano chi vive il precariato sulla propria pelle?



Le nostre richieste rimangono inascoltate:

Una riapertura straordinaria delle GPS 2025, per permettere l’aggiornamento dei punteggi e l’inserimento a pettine.

Una finestra straordinaria per consentire a migliaia di docenti penalizzati dai ritardi nei percorsi abilitanti di far valere il proprio servizio e ottenere il giusto riconoscimento in graduatoria.



Abbiamo raccolto migliaia di firme per sostenere queste istanze, ma senza il vostro supporto rischiamo di restare invisibili agli occhi delle istituzioni. Siete ancora dalla parte dei lavoratori o avete scelto di voltare lo sguardo altrove?

Restiamo in attesa di un vostro riscontro e di un’azione concreta che possa dimostrare che il sindacato è ancora una realtà vicina ai docenti precari.



Gruppo Docenti Precari Uniti per la Riapertura delle GPS 2025