Scadenza domanda GPS, oggi ultimo giorno per la compilazione. Ci sarà la proroga?

Oggi ultimo giorno disponibile per la compilazione della domanda GPS 2024/26. Secondo le indicazioni, la data di scadenza è fissata alle 23.59 di oggi, lunedì 10 giugno.

Da qualche giorno è apparsa una notizia della Cisl Scuola Bari sulla propria pagina Facebook, post successivamente eliminato, in cui si dichiarava di una proroga delle domande GPS 2024/26 al 24 giugno.

Dal MIM al momento non c’è nessuna smentita, ma nemmeno una conferma. Ricordiamo che il Ministero ha sempre sostenuto che non si sarebbe potuto dare più di 21 giorni di tempo per la presentazione istanza. Inoltre, bisogna ricordare che se dovesse esserci una proroga, l’ufficialità arriva il giorno prima o il giorno stesso della scadenza. Intanto mancano 4 giorni alla chiusura delle domande e non ci sono novità al riguardo.

Nel frattempo, in aiuto dei docenti, arriva La Tecnica della Scuola che ha ideato una serie di approfondimenti e di tutorial per compilare l’istanza passo dopo passo. Grazie al nostro esperto, il prof Lucio Ficara, ecco otto VIDEO TUTORIAL sulle GPS 2024.

