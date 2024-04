Gps 2024/26, quanto manca alla partenza: guida alla compilazione dell’istanza – DIRETTA ore 15,30

Le graduatorie provinciali per le supplenze sono attese da centinaia di migliaia di docenti precari. Intanto ci sono novità anche sul versante legislativo.

Il Ministero dopo aver avuto il parere espresso dal CSPI è ormai prossimo all’emanazione della relativa ordinanza ministeriale. Poi spetterà agli ambiti territoriali la verifica delle istanze per la quale disporranno di un lasso di tempo piuttosto limitato. Successivamente seguirà la pubblicazione delle graduatorie e le operazioni di avvio del prossimo anno scolastico. Sono queste le prossime tappe che segneranno il tempo dell’estate dei precari? Quali sono gli adempimenti propedeutici che è consigliabile effettuare anche prima della pubblicazione dell’avvio della presentazione delle domande di GPS?

Rispetto all’aggiornamento 2022/24 quali sono le principali novità (sia per quanto riguarda gli eventuali titoli di accesso, la tabella di valutazione, le modifiche al programma)? Sappiamo che la procedura, nel tempo, è stata migliorata: ma ancora nello scorso aggiornamento alcuni aspiranti hanno commesso errori nella compilazione della domanda per quanto riguarda i titoli valutabili: ci sono differenze, ad esempio, tra titoli culturali, titoli di accesso e titoli di servizio? La valutazione del titolo di servizio: quali le differenze tra servizio specifico e aspecifico? Ci sono casi in cui la valutazione del servizio viene ridotta: quali sono? E il servizio su sostegno come viene valutato? Gli aspiranti quante scuole potranno scegliere per l’inserimento in graduatoria di istituto? C’è differenza tra le 20 scuole e le 150 scuole da selezionare nella procedura?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 16 aprile, alle ore 15,30. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA