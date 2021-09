GPS, come aumentare il proprio punteggio e migliorare la posizione in graduatoria

I docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) hanno un determinato punteggio che li colloca in una determinata posizione in graduatoria.

Per migliorare questo punteggio, oltre ovviamente ai titoli di servizio, è possibile conseguire alcuni titoli di studio e di specializzazione, grazie ai quali sarà possibile ottenere una migliore collocazione al momento del rinnovo delle GPS che avverrà nel 2022.

Alla Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 sono allegate una serie di tabelle che riportano i titoli valutabili per la I e II fascia delle GPS, nonché il relativo punteggio.

Tabelle dei titoli valutabili

A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia

A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia

A 3 Titoli secondaria di I e II grado I fascia

A 4 Titoli secondaria di I e II grado II fascia

A 5 Titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia

A 6 Titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia

A 7 Titoli I fascia SOS

A 8 Titoli II fascia SOS

A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia

A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia

In sintesi

Questi sono i principali titoli che consentono di aumentare i punteggi:

Master di I e II livello : 1 punto

: 1 punto Certificazioni linguistiche : libvllo B2 3 punti, C1 4 punti, C 2 6 punti

: libvllo B2 3 punti, C1 4 punti, C 2 6 punti Corso CLIL (serve una certificazione linguistica): 3 punti

(serve una certificazione linguistica): 3 punti Corsi di perfezionamento : 1 punto

: 1 punto Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti: 0,5 a certificazione

I NOSTRI CORSI PER AUMENTARE IL PUNTEGGIO NELLE GPS

Master di I e II livello

1500 ore – 60 CFU – 1 punto



Corsi di perfezionamento

1500 ore – 60 CFU – 1 punto



Certificazioni informatiche

Massimo 4 certificazioni – 0,5 punti per ogni certificazione – 2 punti per 4 certificazioni



Certificazione Inglese B2

3 punti



Certificazione Inglese C1

4 punti



Certificazione Inglese C2

6 punti



Corso di perfezionamento CLIL

3 punti purché abbinato ad una certificazione linguistica. Si può arrivare pertanto ad acquisire i seguenti punteggi:

CLIL + inglese B2: 6 punti

CLIL + inglese C1: 7 punti

CLIL + inglese C2: 9 punti