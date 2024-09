Gps, docenti ricevono nomina sabato e lunedì vengono rimandati a casa per ulteriori controlli: caos a Brescia

In questi giorni di nomine dei vari supplenti in tutta Italia si stanno verificando problemi e intoppi non di poco conto. La situazione non è rosea nei vari uffici scolastici territoriali, a ridosso dell’inizio delle attività didattiche. Ecco cosa sta succedendo.

Caos nomine a Brescia

Incominciamo da quanto accaduto a Brescia. Qui, come riporta Il Corriere della Sera, ieri, 2 settembre, alcuni docenti si sono presentati puntuali nelle sedi assegnate (la convocazione è arrivata sabato sera), ma anziché firmare la presa di servizio sono stati rimandati a casa.

Le scuole avevano ricevuto pochi minuti prima la comunicazione dall’Ufficio scolastico territoriale: “Si invitano i dirigenti a sospendere momentaneamente la presa di servizio per ulteriore verifica delle operazioni”. La presa di servizio di coloro che avevano già firmato il contratto è stata quindi annullata nel giro di qualche minuto: tutto congelato in attesa di ulteriori controlli.

Alcuni insegnanti sono arrivati dalla Sicilia, dalla Calabria e da altre regioni d’Italia, partiti ieri in fretta per poter essere presenti questa mattina, un passaggio obbligato per non perdere la nomina. Il posto assegnato invece è scomparso ancora prima di materializzarsi. L’Ust di Brescia, come riporta Brescia Oggi, ha specificato che “solo a causa di una errata individuazione delle disponibilità iniziali si è provveduto alla tempestiva revisione delle operazioni di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato da GAE/GPS. Attualmente anche per la provincia di Brescia le operazioni di nomina stanno procedendo speditamente”.

Gli Ust rispondono ai reclami

In Puglia, come segnalatoci dai nostri lettori, la sede dell’ufficio scolastico territoriale di Barletta-Andria-Trani è addirittura chiusa e non aprirà nemmeno il 16 ottobre come si aspettava. “In relazione alle notizie diffuse a mezzo stampa circa la data di inaugurazione del nuovo Ufficio di Ambito Territoriale Barletta Andria Trani, questa Direzione Generale, confermando che sono in atto tutte le procedure volte all’istituzione dell’Ufficio, comunica che non è ancora stabilita alcuna data ufficiale di inaugurazione”. A comunicarlo è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, come riporta BarlettaViva.

Altri uffici scolastici territoriali, come Alessandria-Asti, Bergamo e Varese, hanno diffuso delle note in cui hanno risposto ad alcuni reclami e diffide pervenute.