Gps preferenze 2022: come compilare tutte le sezioni della domanda. Le FAQ della Tecnica della Scuola

Nell’ultimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE dell’8 agosto 2022, a supportare i lettori della Tecnica della Scuola nella compilazione delle sezioni dell’istanza per le 150 preferenze sono stati gli esperti Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Manuela Pascarella, responsabile reclutamento Flc Cgil. Di seguito le domande degli aspiranti docenti a cui hanno risposto.

Le Faq della Tecnica della Scuola

✅ (04:29) Errore nei punteggi: quali problematiche potrebbero esserci sulle prossime supplenze?

✅ (08:38) Come si comporta il sistema informatizzato se in una preferenza sintetica si selezionano più tipologie di contratto e anche le cattedre orario esterne?

✅ (13:22) Nella scelta sintetica di Comune, le sedi distaccate che si trovano fuori dal Comune degli istituti comprensivi del Comune di riferimento, sono escluse dalla scelta?

✅ (14:11) Sono su 4 CDC. le 150 preferenze sono complessive o 150 per ogni classe?

✅ (15:20) È la prima volta che faccio l’inserimento in graduatoria e vorrei sapere se è meglio che scelga dalle 7-17 ore oppure meno, tipo dalle 7-11.

✅ (17:06) Conviene inserire tutte le scuole inserite per le graduatorie di istituto o solamente quelle negli elenchi delle disponibilità al 31/8, 30/6 o spezzone?

✅ (19:04) Sono al mio primo inserimento in GPS, volevo sapere se è possibile e come devo fare per dare la priorità al sostegno dalle incrociate?

✅ (21:10) Inserirò tra le ultime preferenze i distretti più lontani con contratti 31/8 e 30/6 (senza gli spezzoni). Se il sistema dovesse selezionarmi per tali spezzoni, sarei rinunciataria?

✅ (25:00) Le cattedre al 31/8 rischiano di essere revocate nel corso dell’anno e assegnate a eventuali vincitori dello straordinario bis?

✅ (26:07) SPEZZONE se scelgo come preferenza un DISTRETTO e completamento territoriale su DISTRETTO, in caso non ci sia disponibilità in quel DISTRETTO passa al DISTRETTO successivo che ho inserito?

✅ (29:05) Contrattualmente, converebbe inserire insieme prima contratto annuale e poi fino al termine delle attività didattiche o prima annuale e poi ripetere fino al termine delle attività didattiche?

✅ (31:12) A chi interessa solo avere la supplenza senza preferenze di scuola (tutto va bene) è meglio inserire solo distretti e comuni?

✅ (34:20) Sezione legge 104: chi la compila ha diritto a una precedenza o no?

✅ (36:30) Esiste la possibilità del differimento della presa di servizio una volta ricevuta la nomina della supplenza?

✅ (38:05) Vorrei chiedervi come “ragiona” l’algoritmo: conviene inserire scuola per scuola flagrando tutto (annuale/30 giugno/spezzone) oppure scuola X flag.solo l’annuale e poi altri flag?

✅ (41:19) Se non metto una scuola e spetta a me per punteggio, l’algoritmo mi salta?

✅ (43:10) Se otterrò spezzone per GPS e poi vinco lo straordinario bis, posso tenerlo oppure serve per forza l’orario completo?

✅ (46:04) L’anno scorso ho avuto una supplenza su spezzone di 12 ore al 30/06/2022; vorrei richiederlo nuovamente, se riuscissi presso la stessa scuola. Quindi dovrei inserirlo per primo come preferito?

✅ (47:40) Se mi viene assegnata una supplenza in una scuola primaria al 30 giugno, possibile poi chiedere un part time alla presa di servizio? Anche se magari non si è inserito uno spezzone in quella scuola?

✅ (48:30) Sono in prima fascia sostegno e in seconda fascia su altre 4 CDC. Cosa rischio se scelgo di usare le 150 preferenze solo sul sostegno?

✅ (50:15) Si possono scegliere preferenze solo per una CDC, in particolare ADSS, e non scegliere le scuole per la materia, o si viene esclusi?

✅ (50:38) Il superamento del concorso STEM quanti punti dovrebbe dare? Perchè nella graduatoria della A28 non si capisce a quale voce sia considerato

✅ (56:15) Posso inserire una scelta puntuale (es. scuola del comune di Messina) e poi a seguire inserire la scelta sintetica dello stesso comune?

✅ (57:00) A fronte dei concorsi non ancora conclusi, se si esprime come preferenza l’annuale, si rischia il licenziamento? le annuali vanno a vincitori di concorso?

✅ (01:00:06) Sanzioni: Se non indico lo spezzone per una CDC e risulto in turno di nomina per gli spezzoni qual’è la sanzione?

✅ (01:02:15) È confermato che tutti gli inseriti in prima fascia sostegno con riserva, non riceveranno incarichi da prima fascia?

✅ (01:02:42) Se non si ha specializzazione per il sostegno ma si vuole svolgere l’incarico bisogna cliccare la voce: psicofisico vero?

✅ (01:03:53) Visto che l’insegnante di ed. motoria è rientrato nell’organico della scuola primaria, come deve essere fatta la domanda?

✅ (01:06:23) Devo esprimere 150 preferenze per l’infanzia e 150 per la primaria? Cosa succede se esprimo meno di 150 preferenze?