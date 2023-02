Gps prima fascia. Come inserirsi negli elenchi aggiuntivi

In attesa dell’aggiornamento delle graduatorie GPS di prima e seconda fascia che dovrebbe avvenire nel 2024, l’art. 10 dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022 ha previsto la possibilità di richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024.

Requisiti richiesti

Possono chiedere di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia gli aspiranti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno dopo la pubblicazione delle GPS avvenuta nel 2022.

Aspiranti già inseriti in GPS

Il succitato art. 10 fa presente che nel caso in cui degli aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, sono vincolati a richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi nella provincia di precedente inserimento e l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto, mentre per gli aspiranti che non dovessero essere inseriti in alcuna graduatoria provinciale, possono scegliere una provincia di loro gradimento.

Come saranno inseriti

Gli aspiranti docenti che chiedono di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi, dovranno presentare la domanda per via telematica all’Ufficio Scolastico Territoriale competente il quale provvede a validare la domanda e

a graduare gli interessati secondo il punteggio previsto dalla corrispondente tabella A allegata all’O.M. 112.

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2 c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3 d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4 e) prima fascia ITP, allegato A/5 f) seconda fascia ITP, allegato A/6 g) prima fascia sostegno, allegato A/7 h) seconda fascia sostegno, allegato A/8 i) prima fascia personale educativo, allegato A/9; j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

Costituzione elenchi aggiuntivi

I tempi per la costituzione degli elenchi aggiuntivi, saranno determinati da uno specifico decreto da parte del ministero dell’istruzione e del merito.

Gli aspiranti all’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’ufficio scolastico territorialmente competente, saranno cancellati dalle GPS di seconda fascia e dalle relative graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Contenuti del decreto

Il decreto ministeriale, di prossima emanazione deve regolare non solo le modalità di presentazione della domanda e la scadenza della stessa, ma anche la valutazione dei titoli conseguiti, l’eventuale possibilità d’inserimento di aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo anche se conseguito all’estero e il termine entro il quale sciogliere la riserva.