GPS 2024, un aggiornamento che non mancherà di introdurre diverse novità rispetto l’OM 112/ 2022.

Riteniamo molto improbabile che l’aggiornamento delle future GPS, possa essere una identica e fedele riproduzione dell’OM 112 del 6 maggio 2022. Molto probabile invece che per il prossimo aggiornamento delle GPS, verranno introdotte diverse novità rispetto alla suddetta Ordinanza Ministeriale. Già il prossimo 8 novembre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono stati convocati i sindacati per trattare il tema del nuovo regolamento delle supplenze e della composizione delle GPS 2024.

Durata biennale o triennale?

Le prossime GPS si rinnoveranno con l’aggiornamento parallelo delle GaE. Sappiamo che le Graduatorie ad esaurimento hanno una scadenza triennale, mentre le GPS ce l’hanno biennale. Siccome è importante che GPS e GaE camminino allineate, quindi abbiano la medesima scadenza, si dovrà decidere se l’aggiornamento sarà: biennale (2024-2026) oppure triennale (2024-2027).

Restano le due fascie per la secondaria

Per la scuola secondaria di I e II grado sono previste sempre due fasce. La prima fascia è riservata ai docenti che all’atto della scadenza dell’aggiornamento hanno già conseguito la scadenza, probabilmente chi andrà ad acquisire l’abilitazione entro una certa data successiva all’aggiornamento del 2024, potrebbe essere ammesso con riserva con il relativo scioglimento sempre entro una certa data da decidere. La seconda fascia GPS sarà destinata a chi ha il titolo di accesso e almeno tre anni di servizio, a coloro che oltre il titolo hanno 24 CFU presi entro il 31 ottobre 2022 e comunque tutti coloro che devono solo aggiornare la domanda e sono già inseriti in seconda fascia GPS.

Quelli del DPCM 60 CFU

Si attende di capire cosa si intende fare con gli aspiranti al titolo del percorso abilitante 60 CFU oppure 30 CFU per chi può fare un percorso agevolato. Sarà interessante capire come verrà ad intersecarsi il rinnovo delle GPS con i nuovi percorsi abilitanti.

Elenchi aggiuntivi continueranno ad esistere

Come è ormai da qualche anno, continueranno ad esistere le finestre annuali, una sola all’anno, per inserirsi in prima fascia per coloro che si dovessero abilitare o specializzare su sostegno. Tale inserimento avverrà, ogni anno, in coda alla prima fascia e potrà inserirsi anche chi non è nemmeno inserito in seconda fascia e si inserisce per la prima volta in elenco aggiuntivo.

Seconda fascia primaria e infanzia potrebbe chiudere

Esiste l’intenzione di abolire la seconda fascia infanzia e primaria, GPS riservata a chi frequenta il 3°, 4° o al 5° anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.