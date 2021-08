Gps proroga? Al momento no. Chiusura istanze tra poche ore

Nessuna proroga nelle domande di supplenza da Gps e da Gae per il momento, nonostante le grandi criticità che ha rivelato il sistema per la presentazione delle istanze nei giorni scorsi (di cui ha riferito anche il nostro direttore Alessandro Giuliani); e le difficoltà incontrate dagli utenti, alcuni dei quali, allarmati, ci riferiscono di malfunzionamenti prolungati: “Provo da una settimana pure alle 4 di notte. Sono disperata, rischio di non prendere il ruolo se non inoltro, o di finire chissà dove se la domanda è incompleta,” ci rende partecipi una nostra lettrice.

Ad ogni modo, anche da fonti sindacali, alla Tecnica della Scuola giunge la conferma dell’orientamento del Ministero: ad oggi non c’è possibilità di una proroga. Probabilmente una deroga andrebbe ad impattare non poco sul calendario delle operazioni. Priorità, dunque, alla velocità delle immissioni in ruolo, così da portare in cattedra a settembre più docenti possibile, a costo di dovere fronteggiare possibili ricorsi.

Per chiarire i tuoi ultimi dubbi sulla compilazione della domanda rivedi la diretta della Tecnica della Scuola Live.

RIVEDI LA DIRETTA

Ricordiamo che ormai si tratta di ore, per presentare l’istanza supplenze, via Polis. Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle ore 23.59 di oggi 21 agosto. Il conto alla rovescia ha inizio…